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Afrader

BlokkerBL-63001

Prijs niet beschikbaar

  • Gewicht stofzuiger:  2,3 kg
  • Gebruiksduur:  24 tot 46 minuten
  • Inhoud stofbak:  0,54 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid
Gebruik als kruimeldief
Dweilfunctie

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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Let op: door het faillissement van Blokker vervalt de garantie op eigen merkproducten van Blokker. Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,54 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2,3 kg. De kruimeldief weegt 1 kg. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en geen mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: Geen. Er zit een lampje voor op het mondstuk.

Samenvatting

Gewicht stofzuiger
2,3 kg
Gebruiksduur
24 tot 46 minuten
Inhoud stofbak
0,54 liter
Gemeten gebruiksduur in de maximale stand
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Gemeten gebruiksduur in minimale stand
46 minuten in de laagste stand