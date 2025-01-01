BlokkerBL-63001

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op: door het faillissement van Blokker vervalt de garantie op eigen merkproducten van Blokker. Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,54 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2,3 kg. De kruimeldief weegt 1 kg. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en geen mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: Geen. Er zit een lampje voor op het mondstuk.