BoschBBS8214 Unlimited Gen2

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,73 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 3 snelheden. De stofzuiger weegt 3145 gram. De kruimeldief weegt 1902 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: flexibel kierenmondstuk, klein mondstuk en 2-in-1-accessoire. Er zit een lampje voor op het mondstuk.