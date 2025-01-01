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BoschBSS821VNE4 Unlimited Gen2

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Gewicht stofzuiger:  3,1 kg
  • Gebruiksduur:  12 minuten in de hoogste stand
  • Inhoud stofbak:  0,73 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid
Gebruik als kruimeldief
Dweilfunctie

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,73 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 3 snelheden. De stofzuiger weegt 3145 gram. De kruimeldief weegt 1902 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: flexibel kierenmondstuk, toetsenbord- en lademondstuk en 2-in-1-accessoire. Er zit een lampje voor op het mondstuk.

Samenvatting

Gewicht stofzuiger
3,1 kg
Gebruiksduur
12 minuten in de hoogste stand
Inhoud stofbak
0,73 liter
Gemeten gebruiksduur in de maximale stand
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Gemeten gebruiksduur in minimale stand
Niet getest