BoschBSS821VNE4 Unlimited Gen2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,73 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 3 snelheden. De stofzuiger weegt 3145 gram. De kruimeldief weegt 1902 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: flexibel kierenmondstuk, toetsenbord- en lademondstuk en 2-in-1-accessoire. Er zit een lampje voor op het mondstuk.