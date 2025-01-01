Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,71 liter. Je laadt de stofzuiger op met een kabeltje naar het stopcontact. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2147 gram. De kruimeldief weegt 1442 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: mondstuk voor bekleding, parketborstel, lang flexibel mondstuk voor kieren, oplaadstation voor aan de muur en opbergzak voor de accessoires. Er zit geen lampje voor op het mondstuk.