Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,71 liter. Je laadt de stofzuiger op met een kabeltje naar het stopcontact. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2147 gram. De kruimeldief weegt 1442 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: mondstuk voor bekleding, parketborstel, lang flexibel mondstuk voor kieren, oplaadstation voor aan de muur en opbergzak voor de accessoires. Er zit geen lampje voor op het mondstuk.