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Dirt DevilDD698-3 Cavalier Parquet

Prijs niet beschikbaar

  • Gewicht stofzuiger:  2,1 kg
  • Gebruiksduur:  25 minuten in de hoogste stand
  • Inhoud stofbak:  0,71 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid
Gebruik als kruimeldief
Dweilfunctie

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,71 liter. Je laadt de stofzuiger op met een kabeltje naar het stopcontact. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2147 gram. De kruimeldief weegt 1442 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: mondstuk voor bekleding, parketborstel, lang flexibel mondstuk voor kieren, oplaadstation voor aan de muur en opbergzak voor de accessoires. Er zit geen lampje voor op het mondstuk.

Samenvatting

Gewicht stofzuiger
2,1 kg
Gebruiksduur
25 minuten in de hoogste stand
Inhoud stofbak
0,71 liter
Gemeten gebruiksduur in de maximale stand
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Gemeten gebruiksduur in minimale stand
Niet getest