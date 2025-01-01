Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 1,92 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 3 snelheden. De stofzuiger weegt 3527 gram. De kruimeldief weegt 2418 gram. Er wordt een mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra accu, extra oplader, extra mondstuk met laser, 2 extra meubelmondstukken. Er zit geen lampje voor op het mondstuk.