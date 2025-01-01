Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 1,92 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 3 snelheden. De stofzuiger weegt 3527 gram. De kruimeldief weegt 2418 gram. Er wordt een mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra accu, extra oplader, extra mondstuk met laser, 2 extra meubelmondstukken. Er zit geen lampje voor op het mondstuk.