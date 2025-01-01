Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger die eenvoudig kan worden omgebouwd tot kruimeldief. De stofbak heeft een inhoud van 0,61 liter. Een lege accu weer volledig opladen duurt 3 uur. Met een volle accu kun je 8 minuten zuigen in de hoogste stand. Je laadt de stofzuiger op door hem op het oplaadstation te zetten. Je kunt de stofzuiger instellen op 2 verschillende snelheden. De stofzuiger weegt 2340 gram en de losse kruimeldief 1390 gram. Er wordt een mondstuk voor kieren meegeleverd, een meubelborstel en een mondstuk voor bekleding.