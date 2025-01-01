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DysonV7 Motorhead roze

Prijs niet beschikbaar

  • Gewicht stofzuiger:  2,3 kg
  • Gebruiksduur:  -
  • Inhoud stofbak:  0,61 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid
Gebruik als kruimeldief
Dweilfunctie

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger die eenvoudig kan worden omgebouwd tot kruimeldief. De stofbak heeft een inhoud van 0,61 liter. Een lege accu weer volledig opladen duurt 3 uur. Met een volle accu kun je 8 minuten zuigen in de hoogste stand. Je laadt de stofzuiger op door hem op het oplaadstation te zetten. Je kunt de stofzuiger instellen op 2 verschillende snelheden. De stofzuiger weegt 2340 gram en de losse kruimeldief 1390 gram. Er wordt een mondstuk voor kieren meegeleverd, een meubelborstel en een mondstuk voor bekleding.

Samenvatting

Gewicht stofzuiger
2,3 kg
Gebruiksduur
-
Inhoud stofbak
0,61 liter
Gemeten gebruiksduur in de maximale stand
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Gemeten gebruiksduur in minimale stand
-