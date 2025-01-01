DysonV8 Motorhead

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,6 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2526 gram. De kruimeldief weegt 1557 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: verschillende extra meubelmondstukken en een kort flexibel mondstuk. Er zit geen lampje voor op het mondstuk.