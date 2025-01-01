DysonV8 Motorhead

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,6 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2526 gram. De kruimeldief weegt 1557 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: verschillende extra meubelmondstukken en een kort flexibel mondstuk. Er zit geen lampje voor op het mondstuk.