Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,84 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2586 gram. De kruimeldief weegt 1595 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: zachte borstel, schoonmaaktool voor filter, extra filter, extra batterij. Er zit een lampje voor op het mondstuk.