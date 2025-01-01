MieleTriflex HX2 Pro

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,6 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 3 snelheden. De stofzuiger weegt 3667 gram. De kruimeldief weegt 2076 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra accu, rolborstel voor delicaat tapijt en rolborstel voor harde vloeren. Er zit een lampje voor op het mondstuk.