RowentaRH99F1WO X-Force Flex 15.60

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,86 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 5 snelheden. De stofzuiger weegt 3359 gram. De kruimeldief weegt 2001 gram. Er wordt een mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra motorfilter, 2 extra meubelmondstukken en een extra rechte buis. Er zit een lampje voor op het mondstuk.