RowentaX-Force Flex 11.60 Aqua RH9890WO

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,83 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 3 snelheden. De stofzuiger weegt 3160 gram. De kruimeldief weegt 1795 gram. Er wordt een mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra motorfilter, aqua accessoires, schoonmaakstuk met watertank, 2 doekjes. Er zit een lampje voor op het mondstuk.