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RowentaX-Force Flex 12.60 RH98C0

In de uitvoering
  • Gewicht stofzuiger:  3,1 kg
  • Gebruiksduur:  7 minuten in de hoogste stand
  • Inhoud stofbak:  0,84 liter

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Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid
Gebruik als kruimeldief
Dweilfunctie

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,84 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 4 snelheden. De stofzuiger weegt 3126 gram. De kruimeldief weegt 1769 gram. Er wordt een mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra motorfilter, 2 dweilpads en een mondstuk met waterreservoir. Er zit een lampje voor op het mondstuk.

Samenvatting

Gewicht stofzuiger
3,1 kg
Gebruiksduur
7 minuten in de hoogste stand
Inhoud stofbak
0,84 liter
Gemeten gebruiksduur in de maximale stand
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Gemeten gebruiksduur in minimale stand
Niet getest

Prijzen