RowentaX-Force Flex 12.60 RH98C0

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,84 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 4 snelheden. De stofzuiger weegt 3126 gram. De kruimeldief weegt 1769 gram. Er wordt een mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra motorfilter, 2 dweilpads en een mondstuk met waterreservoir. Er zit een lampje voor op het mondstuk.