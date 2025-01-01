RowentaX-Force Flex 12.60 RH98C8

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,84 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 4 snelheden. De stofzuiger weegt 3126 gram. De kruimeldief weegt 1769 gram. Er wordt een mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra motorfilter, 2 dweilpads en een mondstuk met waterreservoir. Er zit een lampje voor op het mondstuk.