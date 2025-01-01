RowentaX-Force Flex 14.60 RH99A9

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op: voor deze steelstofzuiger loopt een terugroepactie. Door een defect in een onderdeel van de batterij kan er oververhitting optreden. Dit kan alleen gebeuren als het product gebruikt wordt, niet als het stilstaat in de lader. Als je batterij onderdeel is van de terugroepactie, dan raden wij je aan de stofzuiger niet meer gebruiken totdat je de nieuwe batterij hebt ontvangen. Op de site van Rowenta kun je controleren of jouw steelstofzuiger dit probleem heeft en kun je kosteloos een nieuwe batterij bestellen: https://recall.rowenta.com. Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,86 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 5 snelheden. De stofzuiger weegt 3,4 kg. De kruimeldief weegt 2 kg. Er wordt een mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra motorfilter. Er zit een lampje voor op het mondstuk.