RowentaX-Nano Essential RH1127

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,45 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 1841 gram. De kruimeldief weegt 1054 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, geen mondstuk voor kieren, geen meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: muursticker om het oplaadstation aan de muur te bevestigen. Er zit geen lampje voor op het mondstuk.