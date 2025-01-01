RowentaX-Nano Essential RH1127

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,45 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 1841 gram. De kruimeldief weegt 1054 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, geen mondstuk voor kieren, geen meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: muursticker om het oplaadstation aan de muur te bevestigen. Er zit geen lampje voor op het mondstuk.