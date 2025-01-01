Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,42 liter. Je laadt de stofzuiger op met een kabeltje naar het stopcontact. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2548 gram. De kruimeldief weegt 1576 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en geen mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra kieren- en meubelmondstuk (2 in 1), rolborstel voor harde vloeren. Er zit een lampje voor op het mondstuk.