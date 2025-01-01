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Silvercrest2-in-1 steelstofzuiger 300W rood

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Gewicht stofzuiger:  2,5 kg
  • Gebruiksduur:  14 minuten in de hoogste stand
  • Inhoud stofbak:  0,42 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid
Gebruik als kruimeldief
Dweilfunctie

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,42 liter. Je laadt de stofzuiger op met een kabeltje naar het stopcontact. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2548 gram. De kruimeldief weegt 1576 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en geen mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra kieren- en meubelmondstuk (2 in 1), rolborstel voor harde vloeren. Er zit een lampje voor op het mondstuk.

Samenvatting

Gewicht stofzuiger
2,5 kg
Gebruiksduur
14 minuten in de hoogste stand
Inhoud stofbak
0,42 liter
Gemeten gebruiksduur in de maximale stand
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Gemeten gebruiksduur in minimale stand
Niet getest