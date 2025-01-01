Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,42 liter. Je laadt de stofzuiger op met een kabeltje naar het stopcontact. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2548 gram. De kruimeldief weegt 1576 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en geen mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra kieren- en meubelmondstuk (2 in 1), rolborstel voor harde vloeren. Er zit een lampje voor op het mondstuk.