SwirlQuinyo Everlast

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,8 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2868 gram. De kruimeldief weegt 1750 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en geen mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra meubelmondstuk, een schoonmaaktool, een rolborstel en een extra accu. Er zit een lampje voor op het mondstuk.