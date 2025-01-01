SwirlQuinyo Everlast

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,8 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2868 gram. De kruimeldief weegt 1750 gram. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en geen mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra meubelmondstuk, een schoonmaaktool, een rolborstel en een extra accu. Er zit een lampje voor op het mondstuk.