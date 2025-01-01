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AEGLX7-1-WR-P

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Zakloos
  • Werkbereik / actieradius:  9 m (bereik)
  • Gewicht:  6,5 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze AEG LX7-1-WR-P is de opvolger van de ASPC7120. Deze zakloze AEG is technisch gelijk aan de LX7-1-EB-A en LX7-1-EB-P. Ze verschillen in kleur en accessoires. De LX7-1-WR-P is rood, de LX7-1-EB-P zwart. De LX7-1-EB-A is ook zwart, maar heeft een mini-turbozuigmond en een zuigmondset voor dierenharen. Met een vermogen van 600 W en een elektronsche zuigkrachtregeling op de body. De accessoires kun je aan het handvat bevestigen. Wordt geleverd met een parketborstel. Weegt bijna 6,5 kg en heeft een werkbereik van bijna 9 m.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Zakloos
Werkbereik / actieradius
9 m (bereik)
Gewicht
6,5 kg
Minimale buislengte
60 cm
Maximale buislengte
92 cm