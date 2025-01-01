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AEGVX7-1-WR-P

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  12 m (bereik)
  • Gewicht:  6,0 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze AEG stofzuiger met zak is de opvolger van de gelijke ASP7120. Uit de VX7 serie gelijk aan de VX7-1-DB, VX7-1-ÖKO, VX7-1-SW-A, VX7-1-BO-A. Alleen de VX7-1-BO-A heeft een extra turboborstel. Die stofzuiger scoort hierdoor hoger. Hij zuigt huisdierhaar beter op. Deze turboborstel beweegt soepeler over de vloer dan de standaard borstel. De modellen verschillen verder in kleur. Daarnaast heeft de VX7-1-SW-A een mini-turbozuigmond en een zuigmondset voor dierenharen. De VX7-1-DB heeft geen extra parketborstel.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
12 m (bereik)
Gewicht
6,0 kg
Minimale buislengte
60 cm
Maximale buislengte
92 cm