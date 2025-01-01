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BoschFree'e BSGL52232

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  15 m (bereik)
  • Gewicht:  5,4 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch BSGL52232 Free'e is "De stofzuiger die verder gaat", volgens de reclamespreuk van Bosch. Het grote werkbereik van bijna 15 meter is een van de sterke punten van dit apparaat. Dit is enkele meters verder dan het gemiddelde werkbereik in onze tests. In veel huiskamers kom je dus de hele ruimte door zonder van stopcontact te wisselen. Minder positief zijn we over het geluidsniveau. Op dit punt scoort hij duidelijk minder dan in prijs vergelijkbare modellen. De 2200 Watt motor zorgt er voor dat dit model ook qua energieverbruik een matige score neerzet in onze test. De zuigprestaties maken een hoop goed. Hij scoort op veel punten bovengemiddeld. Wel moet je bij deze stofzuiger opletten dat je het goede mondstuk gebruikt. In sommige gevallen zuigt het parketmondstuk beter dan het standaard mondstuk. In andere situaties geldt het tegenovergestelde. In onze productvergelijker zie je wanneer je het best welk mondstuk kunt gebruiken.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
15 m (bereik)
Gewicht
5,4 kg
Minimale buislengte
62 cm
Maximale buislengte
99 cm