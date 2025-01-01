Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Dyson Big Ball Allergy 2 is de opvolger van de Dyson Big Ball Allergy en is op alle vlakken wat verbeterd. Hij heeft een motorvermogen van 600 watt, weegt maarliefst 8 kg en heeft een werkbereik van 10 meter. Hij heeft een pneumatisch standaard mondstuk die zich aanpast aan de ondergrond. En daarnaast een combinatie-accessoire met kierenzuiger, een trapzuigmond en een zachte afstofborstel. De hulpstukken klik je aan de zuigbuis. De Big Ball modellen van Dyson zetten zichzelf weer rechtop als hij omvalt en hebben een flexibele handgreep.