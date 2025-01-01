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DysonCinetic Big Ball Absolute 2

In de uitvoering
  • Met zak of zakloos?:  Zakloos
  • Werkbereik / actieradius:  10 m (bereik)
  • Gewicht:  8,0 kg

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 is een vernieuwde versie van de Dyson Cinetic Big Ball Absolute. Hij is gelijk aan de Cinetic Big Ball Parquet 2, alleen heeft hij een turboborstel en een andere kleur. Hij heeft een pneumatisch standaard mondstuk die zich aanpast aan de ondergrond. En daarnaast een parketborstel, een klein turboborsteltje en een borstel om ver onder een kast te reiken. Door de bal zet de stofzuiger zichzelf weer rechtop als hij omvalt. Hij weegt ruim 8 kg en heeft een werkbereik van bijna 10 m.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Zakloos
Werkbereik / actieradius
10 m (bereik)
Gewicht
8,0 kg
Minimale buislengte
64 cm
Maximale buislengte
102 cm

Prijzen