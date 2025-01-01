Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 is een vernieuwde versie van de Dyson Cinetic Big Ball Absolute. Hij is gelijk aan de Cinetic Big Ball Parquet 2, alleen heeft hij een turboborstel en een andere kleur. Hij heeft een pneumatisch standaard mondstuk die zich aanpast aan de ondergrond. En daarnaast een parketborstel, een klein turboborsteltje en een borstel om ver onder een kast te reiken. Door de bal zet de stofzuiger zichzelf weer rechtop als hij omvalt. Hij weegt ruim 8 kg en heeft een werkbereik van bijna 10 m.