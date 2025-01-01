Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zakloze Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 is gelijk aan de Cinetic Big Ball Absolute 2, alleen heeft hij minder accessoires en een andere kleur. Hij heeft een pneumatisch standaard mondstuk die zich aanpast aan de ondergrond. Er wordt een trapzuigmond en combinati accessoire met kierenzuiger meegeleverd. Door de bal zet de stofzuiger zichzelf weer rechtop als hij omvalt. Hij weegt ruim 8 kg en heeft een werkbereik van bijna 10 m. Is dit de juiste stofzuiger voor jou? Bekijk de expert review.