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DysonCinetic Big Ball Multi Floor 2

In de uitvoering
  • Met zak of zakloos?:  Zakloos
  • Werkbereik / actieradius:  10 m (bereik)
  • Gewicht:  8,0 kg

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze zakloze Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 is gelijk aan de Cinetic Big Ball Absolute 2, alleen heeft hij minder accessoires en een andere kleur. Hij heeft een pneumatisch standaard mondstuk die zich aanpast aan de ondergrond. Er wordt een trapzuigmond en combinati accessoire met kierenzuiger meegeleverd. Door de bal zet de stofzuiger zichzelf weer rechtop als hij omvalt. Hij weegt ruim 8 kg en heeft een werkbereik van bijna 10 m. Is dit de juiste stofzuiger voor jou? Bekijk de expert review.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Zakloos
Werkbereik / actieradius
10 m (bereik)
Gewicht
8,0 kg
Minimale buislengte
64 cm
Maximale buislengte
102 cm

Prijzen