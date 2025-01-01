Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zakloze zwarte Miele Blizzard CX1 Comfort Ecoline lijkt op de blauwe Miele Blizzard CX1 Parquet EcoLine. Maar deze heeft bediening op de handgreep en de parketborstel en het filter wijkt iets af. Verder lijken deze op de Blizzard CX1 Excellence EcoLine wit en de Blizzard CX1 Excellence Ecoline wit. Hij heeft een motorvermogen van 550W, weegt ruim 8,5 kg en heeft een werkbereik van bijna 10m. Hij wordt geleverd met combinatiezuigmond en parketborstel. De hulpstukken kunnen in de stofzuiger worden opgeborgen. Het fijne stof wordt gefilterd in een separate filtercassette.