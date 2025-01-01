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MieleBlizzard CX1 Comfort EcoLine (2018)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Met zak of zakloos?:  Zakloos
  • Werkbereik / actieradius:  10 m (bereik)
  • Gewicht:  8,5 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze zakloze zwarte Miele Blizzard CX1 Comfort Ecoline lijkt op de blauwe Miele Blizzard CX1 Parquet EcoLine. Maar deze heeft bediening op de handgreep en de parketborstel en het filter wijkt iets af. Verder lijken deze op de Blizzard CX1 Excellence EcoLine wit en de Blizzard CX1 Excellence Ecoline wit. Hij heeft een motorvermogen van 550W, weegt ruim 8,5 kg en heeft een werkbereik van bijna 10m. Hij wordt geleverd met combinatiezuigmond en parketborstel. De hulpstukken kunnen in de stofzuiger worden opgeborgen. Het fijne stof wordt gefilterd in een separate filtercassette.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Zakloos
Werkbereik / actieradius
10 m (bereik)
Gewicht
8,5 kg
Minimale buislengte
61 cm
Maximale buislengte
103 cm