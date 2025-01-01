Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zakloze Miele Blizzard CX1 Excellence EcoLine grijs is gelijk aan de Blizzard CX1 Excellence Ecoline wit met uitzondering van de kleur. Beide lijken ze op de Blizzard CX1 Parquet EcoLine en CX1 Comfort Ecoline. Die hebben een net iets ander energielabel, andere kleur en meegeleverde mondstukken. Met een motorvermogen van 550W. Hij weegt ruim 8,5 kg en heeft een werkbereik van bijna 10m. De hulpstukken kunnen op de stofzuiger worden opgeborgen.Het fijne stof wordt gefilterd in een separate filtercassette.