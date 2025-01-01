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MieleBlizzard CX1 Excellence EcoLine grijs -SKCP3 (2018)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Met zak of zakloos?:  Zakloos
  • Werkbereik / actieradius:  10 m (bereik)
  • Gewicht:  8,6 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze zakloze Miele Blizzard CX1 Excellence EcoLine grijs is gelijk aan de Blizzard CX1 Excellence Ecoline wit met uitzondering van de kleur. Beide lijken ze op de Blizzard CX1 Parquet EcoLine en CX1 Comfort Ecoline. Die hebben een net iets ander energielabel, andere kleur en meegeleverde mondstukken. Met een motorvermogen van 550W. Hij weegt ruim 8,5 kg en heeft een werkbereik van bijna 10m. De hulpstukken kunnen op de stofzuiger worden opgeborgen.Het fijne stof wordt gefilterd in een separate filtercassette.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Zakloos
Werkbereik / actieradius
10 m (bereik)
Gewicht
8,6 kg
Minimale buislengte
61 cm
Maximale buislengte
103 cm