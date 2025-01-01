Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zakloze blauwe Miele Blizzard CX1 Parquet EcoLine lijkt op de zwarte Miele Blizzard CX1 Comfort Ecoline. Hij heeft alleen geen bediening op de handgreep en de parketborstel en het filter wijkt iets af. Verder lijken deze op de Blizzard CX1 Excellence EcoLine wit en de Blizzard CX1 Excellence Ecoline wit. Deze hebben een net iets ander energielabel, andere kleur en meegeleverde mondstukken. Met een motorvermogen van 550W en een werkbereik van bijna 10m. Dit model heeft een extra parketborstel en weegt ruim 8,5 kg. De hulpstukken kunnen op de stofzuiger worden opgeborgen. Het fijne stof wordt gefilterd in een separate filtercassette.