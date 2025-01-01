Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips FC 9302 is een zwaargewicht onder de vele stofzuigers die wij uitgebreid hebben getest. Met 9 kilo behoort hij tot de zwaardere modellen. Qua zuigprestaties doet de met een stofzak uitgeruste Philips het goed. Deze iets bovengemiddeld geprijsde stofzuiger doet het zelfs beter dan een groot aantal van de dure stofzuigers uit onze tests. Wel variëren zijn prestaties naar gelang de ondergrond. Ook blijven scores natuurlijk altijd relatief. Zo scoort deze Philips goed op een bepaalde ondergrond, maar doen veel andere modellen het daarop nog beter. Bij een andere ondergrond doet deze Philips het