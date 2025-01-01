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PhilipsPSG8140/80 Perfect Care 8000 Series

  • Soort:  Stoomgenerator
  • Gewichtscategorie strijkijzer:  Lichtgewicht strijkijzer
  • Inhoud watertank:  1,9 l

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Testoordeel
Gladstrijken
Levensduur
Gebruiksgemak
Krasbestendigheid zool
Stoomproductie

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Versuni roept dit Philips-strijkijzer terug. Dit product heeft een fabricageprobleem in het laswerk van de boiler die de stoom in het stoomsysteem genereert. Dit kan leiden tot brandwonden of letsel vanwege vallen. Je kunt dit strijkijzer aanmelden voor gratis reparatie.

De Philips PSG8140/80 Perfect Care 8000 Series is een stoomgenerator met een SteamGlide Elite zoolplaat en een verwijderbare tank. In de watertank past 1893 ml water. Met een automatische temperatuurinstelling strijk je altijd op de juiste temperatuur. Dit strijkijzer heeft geen speciale ontkalkingsvoorziening.

Samenvatting

Soort
Stoomgenerator
Gewichtscategorie strijkijzer
Lichtgewicht strijkijzer
Inhoud watertank
1,9 l
Watertank verwijderbaar
Stoomhoeveelheid
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Afmetingen (lxbxh)
48 x 23 x 28,5 cm

Prijzen