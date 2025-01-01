PhilipsPSG8160/30 PerfectCare 8000 Series

LET OP: Versuni roept dit Philips-strijkijzer terug. Dit product heeft een fabricageprobleem in het laswerk van de boiler die de stoom in het stoomsysteem genereert. Dit kan leiden tot brandwonden of letsel vanwege vallen. Je kunt dit strijkijzer aanmelden voor gratis reparatie.
De Philips PSG8160/30 PerfectCare 8000 Series is een stoomgenerator met een SteamGlide Elite zoolplaat en een verwijderbare tank. In de watertank past 1923 ml water. Met een automatische temperatuurinstelling strijk je altijd op de juiste temperatuur. Dit strijkijzer heeft geen speciale ontkalkingsvoorziening.