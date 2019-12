Apple iPad mini (2019)

Conclusie: mooie upgrade voor de fans

De nieuwste Apple iPad Mini heeft een snellere processor. Hierdoor draaien apps soepeler. Nieuw is de ondersteuning voor de Apple Pencil, maar die wordt niet meegeleverd. Dit alles kost minimaal €460 (€560 inclusief Pencil) en dan heb je de meest uitgeklede versie. Gelukkig zit daar met 64 GB behoorlijk wat opslagruimte bij. Het design is niet vernieuwd en dat vinden wij een gemiste kans. De iPad Mini is vooral een mooie upgrade voor de huidige gebruikers en fans van de iPad Mini-serie. Anderen doen zeker geen miskoop. Het is een goede tablet met een 7,9 inch-scherm, maar in 2019 is de smartphone (met gemiddeld een steeds groter scherm) een perfect alternatief en waarschijnlijk al in bezit.

Terugkeer van de mini

Apple brengt jaarlijks nieuwe versies van de iPad uit, maar de vorige versie van de iPad Mini is inmiddels bijna 4 jaar oud. Apple brengt dit jaar toch nog een nieuwe iPad Mini op de markt. Dat is gedurfd, want smartphones met steeds grotere schermen zijn een goed alternatief voor kleine tablets. De goedkoopste iPad Mini kost €460, heeft 64 GB opslagruimte (waar de vorige begon met 16 GB) en is verkrijgbaar in diverse kleuren. Ook de duurdere versies zijn verkrijgbaar in diverse kleuren, maar bieden daarnaast meer opslagruimte en/of een modem voor mobiele data, zodat je niet afhankelijk bent van wifi.

Concurrentie

Op het gebied van kleine tablets doen ook de concurrenten van Apple al jaren weinig tot niets. Sinds 2018 hebben we in totaal 7 kleine tablets getest. Het wordt helemaal bedroevend als we de goedkope modellen buiten beschouwing laten, dan blijft alleen de Huawei MediaPad M5 over. De iPad Mini 2019 is 7,9 inch en lijkt één van de weinige nieuwe producten voor mensen die een kleine tablet zoeken.

Concurrentie met smartphones

Tegenwoordig zijn smartphones met een groter scherm ook een goed alternatief. In onze smartphonevergelijker filter je eenvoudig op smartphones met een scherm van 6 inch of groter. Dat zijn er op dit moment ruim 60! Ze zijn al verkrijgbaar vanaf zo'n €140 en vanaf €200 vind je al toestellen die we beloond hebben met een ruime voldoende.

Het gaat om de binnenkant

De iPad Mini 2019 is een gloednieuw product, maar dat is aan het uiterlijk niet te zien. De Mini is qua design de afgelopen 7 jaar niet veel veranderd en bevat de volgende functies:

Homeknop/vingerafdrukscanner

Schermformaat en -ontwerp

Knoppen en de 2 luidsprekers

M ini-jack-aansluiting

Eigenlijk is het wat ons betreft wel tijd voor een nieuw ontwerp. Alleen al kleinere schermranden zouden welkom zijn, want die maken een groter scherm of een (nog) kleinere iPad Mini mogelijk.

Betere processor

De Apple de iPad Mini 2019 is aan de binnenkant wel vernieuwd. Zo heeft de Mini een nieuwe en snellere processor. Daarnaast is zowel het scherm als de camera verbeterd. De nieuwe processor maakt het mogelijk zware apps te gebruiken, hoewel de vorige iPad Mini de huidige apps nog steeds goed draait.

Het oude pennetje

Een andere niet zichtbare vernieuwing, is de ondersteuning voor de los aan te schaffen Apple Pencil van de eerste generatie (€99). Ondersteuning voor de tweede generatie Pencil is er niet. Misschien heeft Apple voor de eerste generatie gekozen omdat deze een lightning-connector gebruikt en is op te laden via de iPad Mini 2019. Het is geen groot gemis, maar de tweede generatie Pencil is net wat vernuftiger gemaakt waardoor bijvoorbeeld opladen makkelijker gaat. Maar ook met de eerste generatie Pencil kun je op de iPad Mini mooie creaties maken.

