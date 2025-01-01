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HuaweiMediaPad M5 8.4

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  8,4 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Archos heeft een schermgrootte van 10 inch en is getest met het besturingssysteem Android 7. De tablet is 12,8 millimeter dik en weegt 510 gram. De resolutie van het scherm is 1024 x 600. Dit geeft je 117 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. De tablet van Archos heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 1,8GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Mobiel internetten via 3G is eveneens mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
8,4 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2560 x 1600 pixels
Afmetingen
113 x 181 mm
Gewicht
316 gram
Barcode (EAN)
6901443213610