Eerste indruk|Voor ouderen die moeite hebben met een computer maar wel graag online zijn, is er de Compaan Connect. Een Samsung Galaxy Tab A met grotere knoppen en een hulplijn speciaal voor ouderen. Het is de opvolger van de Compaan en hij heeft meer mogelijkheden gekregen.

Goede tablet voor ouderen

De Compaan Connect is de uitgebreidere variant van de Compaan die gewoon te koop blijft. De Compaan en Compaan Connect betrekken ouderen op een gebruiksvriendelijke manier bij de familie en de rest van de (digitale) wereld. Je kunt de Compaan eenvoudig bedienen. En hij heeft simpele toepassingen om het nieuws en weer te volgen, te e-mailen en foto’s van de familie te ontvangen en te bekijken. En overal zie je een grote terugknop. Perfect.

Voordelen Compaan

Je kunt de tablet 2 weken op proef gebruiken. Compaan geeft een niet-goed-geld-teruggarantie.

De tablet is een Samsung Galaxy Tab A, die goed uit onze test komt. Hij heeft een normaal formaat (10,1 inch) en er zijn geen opvallende minpunten aan.

Nadelen Compaan

Het speciale ontwerp van de software (de softwareschil) is prijzig. Je betaalt zo'n €100 meer dan voor een gewone Samsung-tablet van hetzelfde model.

De mantelzorgdienst is een prijzig abonnement van €12,95 per maand. Dit kun je wel maandelijks opzeggen.

Een stopcontact is niet altijd in de buurt en daarom is het jammer dat de meegeleverde usb-laadkabel zo kort is: ongeveer 80 cm.

Let op! Je hebt wifi nodig om Compaan te gebruiken.

De Compaan in gebruik

De Compaan wordt geleverd met een beschermende hoes (case) waarmee hij ook rechtop kan staan, op tafel of op een dressoirkast. Als een fotolijstje dus.

De Galaxy Tab A draait gewoon op besturingssysteem Android versie 7. Dat is niet de nieuwste versie maar met Android heb je bij de Compaan weinig te maken. De Compaan-softwareschil houdt je weg van het besturingssysteem.

Direct na het starten toont de Compaan een overzichtelijk scherm met rechts het weer, een onderwerp uit het nieuws en het telefoonnummer van de hulpdienst die die 365 dagen per jaar kunt bellen.

Groot in beeld zie je 9 tegels voor verschillende apps. Met de apps kun je onder andere foto's bekijken, chatten, beeldbellen, surfen op internet, Facebook openen en het nieuws lezen.

De Compaan kan het beste altijd aan staan, eventueel rechtop in zijn meegeleverde houder. Met één tik op het scherm zet je het scherm op zwart of schakelt het weer in. De software maakt een goede indruk. De knoppen zijn groot, de tekst is goed leesbaar en de software reageert vlot op aanrakingen. Erg handig is de terugknop die je bij iedere actie rechtsonder in het scherm terugvindt. Met deze knop kun je altijd weer terug naar het vorige scherm.

Helpdesk Compaan

Heb je hulp nodig bij het gebruik van de tablet? Dan ben je als oudere niet alleen aangewezen op de kinderen. Je kunt dagelijks de Compaan-helpdesk bellen van 9 tot 18 uur, ook in het weekend. Mailen naar de helpdesk kan ook. Compaan is een Nederlands bedrijf, dus je krijgt geen Engelssprekende helpdeskmedewerker.

Contact met mantelzorgers

Als mantelzorger kun je vanaf je eigen computer of smartphone met de Compaan-tablet een oogje in het zeil houden. Via internet log je in op de Compaan en heb je slimme communicatieopties zoals de goedemorgen-knop. Deze knop kan elke morgen verschijnen met de vraag: 'Hoe voelt u zich vandaag?'. Klikt de oudere op 'Niet goed', dan krijgen de kinderen een seintje. Ook als je binnen een bepaalde tijd geen reactie krijg, krijg je hierover per mail of sms bericht. Je kunt ook bericht krijgen als er op de knop ‘Alles goed’ wordt gedrukt.

Ook kun je als familielid of verzorger herinneringen instellen voor medicijnen. Om de privacy te waarborgen kun je bij het uitnodigen van meerdere gebruikers bepalen welke rechten je ze meegeeft. Verzorgers kunnen op die manier wel inzage hebben in het medicijngebruik, maar bijvoorbeeld niet in de foto’s die oma of opa krijgt opgestuurd.

Compaan-abonnement

Voor het Compaan-abonnement, waarmee je makkelijk contacten legt met de buitenwereld en familieleden, betaal je €12,95 per maand. Met het abonnement kun je een onbeperkt aantal contactpersonen en toepassingen toevoegen. En het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Familieleden leggen contact

Via Compaan Portaal kun je met de oma of opa communiceren of de tablet beheren. Dit portaal is een beveiligde website en open je op je pc of smartphone. Je moet wel zelf een account en een eigen wachtwoord aanmaken.

Via de pagina kun je ook een foto of video sturen, de agenda beheren, meekijken op het scherm van oma of opa en apps op de tablet toevoegen, zoals Buienradar, Wordfeud, Marktplaats, Netflix en Funda. De Portaal ziet er rustig en overzichtelijk uit. Functies worden duidelijk uitgelegd en doen wat ze moeten doen.

Vanaf de Compaan Portaal kun je oma of opa ook uitnodigen om te beeldbellen. De Skype-applicatie is voorgeïnstalleerd op de tablet. Als Compaan-gebruiker heb je wel een eigen Skype-account nodig die je op de tablet moet installeren.

Kort na onze review meldt de leverancier dat er na een update van de Compaan-software een tweede optie voor (beeld)bellen is. Deze werkt in de webbrowser (van de mantelzorger). Zo is voor live contact geen Skype-app of -software nodig bij de oudere en de mantelzorger. Dat klinkt goed maar we hebben het nog niet kunnen proberen.

Twee Compaan-versies

Het nieuwe ‘Connect’ model van de Compaan is gericht op senioren die meer vrijheid in het gebruik willen, zoals zelf apps installeren en zelf kiezen met wie je wilt mailen. Dat kan niet op de klassieke Compaan.

De verschillen tussen de beide Compaan versies op een rij:

Klassieke Compaan Compaan Connect Doelgroep Ouderen die veel begeleiding nodig hebben Zelfredzame ouderen Behuizing Houten lijst Kunststof behuizing Aantal apps 6 18 (plus die in de Compaan app store) Foto’s maken en versturen Niet mogelijk Mogelijk Contact mogelijk met Contactpersonen in adresboek Iedereen Tablet Samsung Tab E Samsung Tab A



Specificaties Samsung Galaxy Tab A (de tablet van de Compaan Connect):

Besturingssysteem: Android 7.0

Beeldscherm: 10,1 inch (25,65 cm)

Resolutie: 1920 x 1200 pixels (full-HD)

Pixeldichtheid: 226 pixels per inch

Gewicht: 525 gram

Afmetingen: 15,5 x 25,4 cm x 0,8 cm

Werkgeheugen: 2 GB

Opslagcapaciteit: 16 GB (10 GB beschikbaar)

Netwerk: wifi, Bluetooth 4.2

Camera: voorkant 2 megapixels, achterkant 8 megapixels met autofocus

Alternatieven

De ontwikkeling van tablets én smartphones speciaal voor senioren zit in de lift, zo blijkt uit een snelle scan van de markt. Alternatieven voor Compaan zijn onder andere de SimTab (€299), de Senioren Tablet van Acer (€279) en Medion Tablet voor Senioren (€329,95).

