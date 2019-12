Huawei T1 7.0-tablet (cadeau bij Ziggo)

Conclusie

De Huawei MediaPad T1 is een tablet die Ziggo cadeau geeft aan consumenten die een Ziggo alles-in-1 abonnement afsluiten. Het is in elk opzicht een budgettablet met een matige schermkwaliteit en dito behuizing, traag en voor het dagelijks gebruik gewoon niet fijn. Je kunt hem hooguit gebruiken als tablet voor ‘erbij’. Daar bedoelen we mee: heel incidenteel iets opzoeken of een e-mail versturen, maar niet meer dan dat.

Vergelijkbaar met andere tablets in zijn prijsklasse heeft de Huawei MediaPad T1 een dikke en goedkoop uitziende behuizing, vrij dikke schermranden en een relatief verzonken scherm. De besturingssoftware is verouderd (Android 4.4). Huawei belooft wel dat alle bekende Android-lekken gedicht zijn.

Een van de weinige voordelen van deze kleine tablet is dat je hem makkelijk met één hand kunt vasthouden.

Ziggo geeft aan dat de tablet-actie in ieder geval tot en met 23 oktober duurt.

Bij het afsluiten van een Ziggo Alles-in-1 abonnement kun je overigens ook kiezen uit een korting voor de eerste 3 maanden. Die kan bij de dure abonnementen oplopen tot wel €129. Als je toch al voor zo’n abonnement wilt gaan, kun je beter voor dat geld zelf een betere tablet uitkiezen, zie onze tablettest.

Onscherp display

Het 7 inch (18 cm) scherm van de T1 is redelijk helder en heeft aardige kijkhoeken, maar is verder niet om over naar huis te schrijven. De kleuren tonen flets en het scherm is bovenal onscherp, wat vooral stoort bij het lezen van tekst, de letters zien er behoorlijk korrelig uit. Ook kijken we er liever geen films of series met Netflix of de Horizon-app op.

Traag

De prestaties van de Huawei-tablet zijn minimaal. De laadtijden van apps en webpagina’s zijn lang en er zit regelmatig vertraging in het aanraakscherm. Je tikt ergens op en moet een halve seconde wachten tot hij reageert. Zijn werksnelheid holt helemaal achteruit als je al een paar browservensters open hebt staan. Navigeren door websites is dan schokkerig en niet prettig. Minimale prestaties dus, alleen geschikt voor incidenteel gebruik.

Oude Android

Het meest opvallende aan de tablet is nog dat hij op het sterk verouderde Android 4.4 draait, met daarbovenop de EMUI softwarelaag van Huawei zelf. Om je een beeld te geven: Android 4.4 stamt uit 2012. Inmiddels gebruiken we al Android 7. Zelfs de gemiddelde budgettablets van tegenwoordig zitten minimaal op versie 5.1.

Lekken

Doorgaans raden we smartphones en tablets met zo’n oude versie af, met name omdat ze vol zitten met lekken (kwetsbaarheden in software) en daardoor slecht beveiligd zijn tegen mensen die kwaad willen. Huawei geeft echter aan dat alle bekende Android-lekken in deze tablet zijn gedicht.

Een lek is overigens pas gevaarlijk als er malware is ontwikkeld die specifiek de kwetsbaarheid misbruikt. Die malware is op dit moment niet bij ons bekend.

Niet werkende apps

Bij verouderde Android-versies zijn (mogelijke) lekken niet het enige probleem. Zo ontbreken allerlei optimalisaties waardoor je tablet minder snel is of bijvoorbeeld een minder goede accuduur heeft. Daarnaast verschijnen er in de toekomst steeds meer apps die niet of niet goed meer op de tablet draaien. Dat valt gelukkig nu nog mee: na een kort testje blijken de meest gedownloade apps gewoon beschikbaar te zijn op de T1.

Update (10-11-2016): We hebben de tablet ondertussen laten testen door een onderzoeksbureau dat onder andere gespecialiseerd is in het blootleggen van veiligheidsrisico's op tablets, smartphones en andere apparaten die met het internet verbonden zijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat de tablet ondanks de oude Android-versie toch relatief veilig te noemen is. De onderzoekers hebben geen zorgwekkende beveiligingslekken gevonden. Huawei lijkt deze lekken inderdaad dus zelf op de tablet te hebben gedicht.

Smartphone

Opvallend is dat Ziggo kiest voor een 7 inch tablet. We zien namelijk dat kleine tablets minder populair worden. Heel gek is dat niet. Ze kunnen zich namelijk steeds minder goed onderscheiden van smartphones, die over de hele linie juist grotere displays krijgen. Als je op de bank even iets wilt opzoeken, kun je dus net zo goed je 5 inch smartphone pakken.

Internetproviders hebben bij het afsluiten van een nieuw abonnement vaak acties lopen. Dat kan, zoals in het geval bij Ziggo, een nieuwe tablet zijn, maar ook korting op de (eerste) maanden van het abonnementsgeld. In onze vergelijker kun je alles-in-1-providers vergelijken en het beste aanbod kiezen.