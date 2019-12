iPadOS: de iPad wordt langzaam een Mac

Eerste indruk|Apple's mobiele besturingssysteem is gesplitst: iOS voor de iPhone en iPadOS voor de iPad. Er zaten al speciale iPad-functies in iOS maar met iPadOS ligt de focus volledig op de iPad, die daarmee steeds meer begint te lijken op een kleine Mac. Bekijk onze eerste bevindingen.

Conclusie

De introductie van de iPad (2019) viel samen met die van het nieuwe besturingssysteem iPadOS 13. iPadOS is een speciaal voor de iPad ontwikkelde versie van het besturingssysteem iOS dat ook op iPhones staat. Vanaf nu ligt voor de iPad de focus vooral op meer mogelijkheden voor intensief gebruik.

We hebben nu een paar dagen gewerkt met iPadOS en onze eerste conclusie is vooral dat het besturingssysteem iets meer is gaan lijken op macOS voor de MacBook van Apple, terwijl het eenvoudige karakter van de iPad intact blijft. Toch zal het voor de meeste MacBook-gebruikers waarschijnlijk niet zo snel een bedreiging vormen voor het krachtige macOS.

Meer mogelijkheden, net zo simpel

Laat je niet afschrikken: koop je een iPad om de krant mee te lezen, te internetten of te netflixen, dan kun je hem met iPadOS nog net zo makkelijk gebruiken als voorheen. Het grootste verschil is dat de widgets nu op hetzelfde scherm staan als de app-iconen. Ook staan de iconen iets dichter bij elkaar. Nu vind je ook nieuws, foto's, het weer en agenda op het beginscherm.

Uitbreiding multitasking

Loop je af en toe tegen de beperkingen van iOS aan? Dan heb je mogelijk meer aan de nieuwe mogelijkheden van iPadOS. Apple had in eerdere iOS-versies al een functionaliteit toegevoegd waarmee je meerdere apps tegelijk kon weergeven, maar dat is in iPadOS flink uitgebreid. Zo kun je behalve meerdere apps ook meerdere vensters van dezelfde app (bijvoorbeeld Safari) naast elkaar zetten. Ook kun je meerdere combinaties van apps openen en daar eenvoudig tussen switchen.

Aanpasbaar toetsenbord en desktopsites

Door je vingers op het schermtoetsenbord naar elkaar te bewegen, maak je het klein en kun je het vervolgens overal naar toe slepen. Zo kun je makkelijker met 1 hand typen. Met QuickPath kun je daarnaast swipen om snel te typen.

Daarnaast is de webbrowser Safari ingesteld om je voortaan de desktopversie van websites te tonen, in plaats van de mobiele versie zoals bij iOS. De app maakt hierdoor beter gebruik van het grotere schermoppervlak van de iPad. Veel websites worden dan een stuk overzichtelijker getoond, al zul je af en toe wat meer moeten inzoomen.

Muisondersteuning

Bij intensief gebruik met een extern toetsenbord hoort natuurlijk ook een muis. Apple heeft daarom ondersteuning voor bluetooth-muizen toegevoegd aan iPadOS. Je verbindt de muis via de AssistiveTouch-functionaliteit en kunt - net als op een pc of laptop - rondklikken en scrollen.

Vooral als je veel in de weer bent met slepen van apps of bestanden kan zo'n muis handig zijn, maar het werkt nog niet zo goed als op een MacBook. Zo zit er zit een lichte maar merkbare vertraging op de cursor en als je muis extra functieknoppen heeft (bijvoorbeeld een terugknop) dan werken die hoogstwaarschijnlijk niet.

Bestanden en USB-opslag

De Bestanden-app, die eerst vooral veel beperkingen had, heeft meer mogelijkheden gekregen. Zo kun je makkelijker bestanden delen en beter de verschillende mappen weergeven.

Ook is er een previewmodus voor bijvoorbeeld foto's en is er meer metadata zichtbaar.

Misschien nog wel de grootste verandering is de ondersteuning voor externe opslag zoals usb-sticks en harde schijven. Die plug je in via een usb naar lightning connector en benader je vanuit de Bestanden-app. Ook op dit vlak is de iPad duidelijk meer een traditionele computer aan het worden.

Overige updates

Andere toevoegingen aan iPadOS zijn een 'donkere modus'-optie, meer tekstbewerkingsopties, verbeteringen aan de Augmented Reality-app en SideCar. Met deze app kun je als je ook een MacBook hebt de iPad als tweede scherm gebruiken.

Op welke iPads werkt iPadOS 13

iPad 2017

iPad 2018

iPad 2019

iPad Air 2

iPad Air 3 (2019)

iPad mini 4

iPad mini 5 (2019)

Alle iPad Pro-modellen

