Apple iPad (2019) met iPadOS

Conclusie: kleine verbeteringen

De goedkoopste iPad heeft een subtiele update gekregen. Het iets grotere scherm is natuurlijk mooi, maar een minimale verbetering. Ook het grotere werkgeheugen komt in de praktijk goed uit, maar ook daarvoor hoef je niet meteen te upgraden. Voor wie veel typt is de ondersteuning van de Apple Smart Keyboard waarschijnlijk een welkome toevoeging. Verder is er vooral veel hetzelfde gebleven en dat is wel een beetje jammer.

iPadOS

Er valt gelukkig meer te zeggen over de software waar de iPad op draait. De stap naar - het nieuwe - iPadOS is tot nu toe een geslaagde. Het besturingssysteem is nu meer geschikt voor gebruik als kleine MacBook, terwijl het bij doorsneegebruik zoals netflixen en de krant lezen nog net zo makkelijk werkt als voorheen. De nieuwe mogelijkheden worden je niet opgedrongen.

Wil je de iPad intensief gebruiken, bijvoorbeeld als primaire computer? Dan zijn vooral de nieuwe multitaskingmogelijkheden, de ondersteuning voor de Apple Smart Keyboard en de uitbreiding van de Bestanden-app erg nuttig.

In onze uitgebreidere review van iPadOS 13 lees je wat je er allemaal mee kunt en welke iPads het ondersteunen.

Update: we hebben de iPad (2019) inmiddels ook getest. Bekijk het testresultaat.

Ondersteuning voor Smart Keyboard

Nieuw aan de 2019-versie van de iPad is de aansluiting voor het fysieke Smart Keyboard van Apple dat ook werkt met de iPad Air en Pro. Je klikt hem eraan en kunt er meteen mee aan de slag.

Het toetsenbord werkt goed, maar is zeker niet het beste mobiele toetsenbord dat we hebben uitgeprobeerd. Op dit vlak werkt de Type Cover van de Microsoft Surface Pro wat ons betreft beter.

De iPad blijft groeien

Het scherm van de nieuwe 10,2-inch iPad is een halve inch groter dan bij zijn voorganger uit 2018 en is vanwege de iets hogere resolutie (van 2160x1620 pixels) even scherp. Het is een afweging: de tablet zelf is daarbij ook iets groter en zwaarder geworden maar je hebt wel meer schermoppervlak. Veel verschil merk je pas als je de 2 iPads naast elkaar legt.

De trend van steeds grotere iPad-schermen is overigens al langer aan de gang. Eerder kregen ook de iPad Air en de iPad Pro een schermvergroting, al ging dat in combinatie met kleinere schermranden waardoor de afmetingen van de iPads zelf minder toenamen.

Minder diep scherm

Heel veel is er dus niet aan veranderd, maar toch is het scherm ook meteen de grootste upgrade van de iPad. Behalve de vergroting is ook de aanhechting van het scherm aan het glas iets verbeterd. Het is (nog) geen gelamineerd display waarbij er helemaal geen ruimte zit tussen de glasplaat en het beeldpaneel, maar ten opzichte van de vorige iPad is deze ruimte wel zichtbaar kleiner geworden. Dat is niet alleen mooier om te zien, het levert ook minder lichtreflecties op.

Ook is er prettiger op te tekenen met de Apple Pencil.

Verder ontbreekt de True Tone-techniek, die wel op de iPad Air en de Pro zit. Hiermee past het (wit van het) scherm zich aan je omgeving aan, waardoor het beeld er natuurlijker en aangenamer uitziet. In deze afbeelding zie je het verschil tussen het scherm van deze iPad (onder) en dat van de iPad Pro uit 2017 met True Tone-scherm.

Meer werkgeheugen

Een ander klein verschil met de iPad uit 2018 is de uitbreiding van het werkgeheugen van 2 naar 3 GB. Dat is prettig, aangezien de 2 GB van het vorige model wel erg krap is.

De nieuwe iPad hoeft minder vaak appdata en websites opnieuw te laden als je er even uit bent. Dat betekent dus kortere laadtijden en een iets prettigere gebruikservaring in het algemeen. Ook is de iPad hiermee beter uitgerust voor het nieuwe besturingssysteem iPadOS.

Voor de rest: zie de iPad uit 2018

Verder is vooral veel hetzelfde gebleven aan de iPad:

Ondersteuning van alleen de eerste generatie Apple Pencil

Evenveel opslag (32GB)

Dezelfde 8MP en 1,2MP camera's

Dezelfde processor en evenveel accu-capaciteit

Hoewel de A10-processor op dit moment nog best snel is, dateert de chip alweer uit 2016 (iPhone 7). In de tussentijd is er weer een aantal verbeteringen bij gekomen. We hadden stiekem gehoopt op de wat nieuwere A11-processor, maar voor Apple is de oude processor waarschijnlijk een logische keuze.

Bekijk het testresultaat van de vorige iPad (2018)

(Te) grote voorsprong

Apple heeft een reden om de goedkoopste iPad niet van de nieuwste onderdelen te voorzien. Apple verkoopt namelijk ook graag de duurdere iPad Air (2019) en een moderne 'instap-iPad' concurreert dan snel te veel.

Tegelijkertijd is er ook gebrek aan concurrentie (van bijvoorbeeld Samsung). Apple heeft een grote voorsprong op het gebied van tabletprestaties, waardoor het niet nodig is om overal de nieuwste hardware in te stoppen.

