Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface Go (128GB) met Type Cover heeft een schermgrootte van 10 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home 1809. Dankzij een dikte van 8,4 millimeter past hij makkelijk in je tas. Het gewicht van 769 gram is nauwelijks opvallend voor een 10 inch tablet. Het scherm heeft een resolutie van 1800 x 1200. Het aantal pixels per inch is 217: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 96,3GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Microsoft heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.