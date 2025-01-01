Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab S5e (64GB + 4G) heeft een schermgrootte van 10,5 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 9. Dankzij een dikte van 6,6 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 10,5 inch tablet is hij best licht (400 gram). De schermresolutie is 1600 x 2560. Op het scherm passen 288 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Android inneemt, houd je voor jezelf 48,1GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Daarnaast kun je hiermee internetten via 4G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.