Apple iPad Air (2019)

Eerste indruk|Je ziet het niet aan zijn uiterlijk maar de iPad Air (2019) is een flink gemoderniseerde versie van zijn voorgangers. Ondanks zijn tekortkomingen is er nu weinig reden meer om nog te kiezen voor de veel duurdere iPad Pro.

Conclusie: bijna de ultieme iPad

Zoek je een 10- of 11-inch iPad? Dan heb je nu keuze uit 3 nieuwe (en nog meer oudere) iPads in verschillende prijsklassen. Ondanks enkele gebreken doet de iPad Air precies wat hij moet doen: het gat vullen tussen de goedkopere reguliere iPad en de luxe iPad Pro, beide uit 2018. Het is de ideale iPad voor wie hem kan betalen.

Het gelamineerde scherm van de iPad Air is het grote pluspunt ten opzichte van de betaalbare iPad. Ook de verbeterde webcam en de krachtige processor zijn waardevolle verbeteringen. Tegenover de iPad Pro zijn de beperkte 2-speaker-indeling en de ondersteuning van alleen de eerste generatie Apple Pencil de voornaamste minpunten, maar dat is voor de meeste gebruikers waarschijnlijk niet genoeg reden om €300 extra uit te geven aan de Pro.

Na 5 jaar een nieuwe iPad Air

De Apple iPad Air is de opvolger van de iPad Air 2, die uit 2014 stamt. Met een prijs van €560 vult de iPad Air het gat tussen de instap-iPad (€340) en de iPad Pro (€850). Aangevuld met de eveneens nieuwe iPad mini is het assortiment van nieuw verkrijgbare iPads nog nooit zo groot geweest. Hoe goed past de iPad Air (2019) hiertussen?

Hetzelfde als de oudere iPad Pro 10.5 (2017)

Apple heeft op veilig gespeeld bij het onwerp de nieuwe iPad Air. Er zijn dan ook veel overeenkomsten met de vorige iPads. Op enkele kleine details na ziet hij er zelfs precies hetzelfde uit als de iPad Pro 10.5 uit 2017. Ook de afmetingen en het 10.5-inch schermformaat komen exact overeen, en het gewicht van 456 gram is maar iets lager dan de 469 gram van de Pro.

Het meest opvallend aan de iPad Pro 10.5 (2017) was de relatief dunne schermrand. Inmiddels is Apple met het ontwerp van de nieuwe iPad Pro en de meest recente iPhones een stap verder in het terugdringen van de schermranden, waardoor de nieuwe iPad Air er een beetje gedateerd uitziet. Ook heeft hij iets minder schermoppervlak bij vergelijkbare afmetingen dan de iPad Pro, die met zijn 11 inch een iets groter scherm heeft.

Een groot minpunt vinden we het echter niet. Het ontwerp van de iPad Air is wat ons betreft vooral een kwestie van functionaliteit boven vorm. Juist dankzij de wat dikkere schermranden onder en boven het scherm kun je de iPad makkelijker met 2 handen vasthouden. Dat is bijvoorbeeld bij een smartphone veel minder van belang omdat je die minder vaak in landschapsmodus vasthoudt.

Verbeterd scherm

In tegenstelling tot het uiterlijk zijn de verschillen tussen de schermen - vooral tussen de iPad Air en de betaalbare iPad - een stuk duidelijker. Zo is het scherm van de nieuwe iPad Air gelamineerd en ligt het dichter onder de glasplaat, in tegenstelling tot de gewone iPad. Dat ziet er niet alleen mooier uit, maar zo is het scherm ook aanzienlijk minder gevoelig voor lichtreflecties. De iPad Air is dan ook beter buiten te gebruiken dan de gewone iPad (2018).

Een ander voordeel van de iPad Air boven de iPad (2018) is de ondersteuning van de TrueTone-technologie, waarbij de kleurtemperatuur zich aanpast aan het omgevingslicht. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat de kleur wit op het scherm een onnatuurlijke blauwe gloed krijgt in een omgeving met veel warm licht.

Ten opzichte van de luxere iPad Pro ontbreekt het bij de iPad Air wel aan de ProMotion-technologie, die zorgt voor een hoge 120 Hz verversingssnelheid van het scherm. Hierbij zien de bewegingen op het scherm er vloeiender uit dan op een standaard 60 Hz display. Maar wie geen 120 Hz gewend is, zal dit gebrek niet of nauwelijks opvallen.

Verder zijn de kwaliteitsverschillen met het scherm van de iPad Pro klein en hebben ze allebei erg mooie, kleurrijke displays met een relatief hoge maximum (felle) stand.

Meer dan genoeg werkkracht

Op het gebied van werksnelheid van tablets heeft Apple een voorsprong op de makers van Android-tablets. Zelfs al met de betaalbare iPad kun je vrijwel alle apps vlot en zonder haperingen uitvoeren. Ook gamen en internetten gaat meestal zonder veel vertraging. De iPad Air doet daar nóg een flinke schep bovenop.

De nieuwe A12 Bionic processor - die je ook in de peperdure iPhone XS en XR vindt - is extreem snel. Het verschil in snelheid van zo'n 20 tot 40% merk je alleen bij het draaien van veeleisende apps, zoals grafisch intensieve games. Daarnaast heeft de iPad Air meer werkgeheugen, waardoor je meer snelheid overhoudt bij multitasking of bij het openen van veel websites tegelijk.

Het kan altijd nog sneller. Dankzij de A12X-versie van de A12 Bionic is de iPad Pro nóg krachtiger dan de Air, maar daar merk je als doorsnee gebruiker niets van. Wat dat betreft is de iPad Air al meer dan snel genoeg voor intensieve gebruikers, en biedt de iPad Pro alleen merkbare prestatievoordelen voor professionele gebruikers zoals beeldbewerkers.

Opslag

Ook wat de opslagruimte betreft lijkt de iPad Air op de duurdere Pro-variant. Beide hebben namelijk 64 GB opslag om je apps en bestanden op te slaan, terwijl de basisversie van de betaalbare iPad het moet doen met 32 GB. Ook op 32 GB kun je al een heleboel apps en foto's kwijt, maar als je regelmatig grote apps downloadt, zoals spelletjes, dan geeft 64 GB je wel een stuk meer ruimte.

Accuduur

Zoals bij de meeste iPads claimt Apple dat de iPad Air een hele dag meegaat, wat neerkomt op zo'n 10 uur. We moeten de definitieve accuduur nog testen in ons lab, maar voorlopig kunnen we wel zeggen dat dit zeker geen onrealistische claim is. Bij het behoorlijk intensief testen had de iPad na een werkdag nog ruim 60% aan acculading over.

Verbeterde webcam

De 8 megapixelcamera aan de achterkant van de iPad Air is vergelijkbaar met die van de betaalbare iPad en schiet geen heel bijzonder beeld.

Aan de voorkant is het een ander verhaal. Met een resolutie van 7 megapixels is de webcam namelijk veel scherper dan de 1,2-megapixelcamera op de betaalbare iPad. Dat levert mooiere beelden op voor gebruikers die veel Facetimen of Skypen. De iPad Pro heeft een vergelijkbare webcam.

Nadelen ten opzichte van de iPad Pro

Twee speakers

Voor deze iPad Air heeft Apple niet dezelfde 4-speaker-configuratie van de iPad Pro gebruikt, maar de 2-speaker-indeling van de betaalbare iPad. Jammer, want het geluid komt hierdoor in landschapsmodus maar van 1 kant en is daardoor veel minder in balans. Bij muziek, video's of games doet dat af aan de gebruikservaring. Bovendien demp je het geluid sneller met je hand bij het vasthouden.

Van een tablet van €560 mag je best wat meer verwachten op het gebied van geluid. De Samsung Galaxy Tab A 10.5 (circa €250) heeft bijvoorbeeld wel vier speakers, ook al produceren ze iets minder mooi geluid dan die van de iPad Air.

Alleen de 'oude' Apple Pencil

Net als de reguliere iPad ondersteunt de iPad Air niet de nieuwere Apple Pencil 2, maar alleen de eerste generatie Pencil. Dat blijft voorlopig nog een voorrecht van de iPad Pro-serie.

De vernieuwde Apple Pencil 2 is wat prettiger in gebruik en ondersteunt draadloos opladen via de iPad. Voor de fanatieke tekenaar is de iPad Pro dan ook beter uitgerust dan de iPad Air. Het gelamineerde scherm van de iPad Air is dan wel weer fijner om op te tekenen dan het scherm van de betaalbare iPad. Je pennenstreken verschijnen veel directer en dichter op het scherm.

Voordelen ten opzichte van de iPad Pro

Andersom biedt de iPad Air ook voordelen boven de Pro. Zo heeft de Air nog wel een Touch-ID-knop voor ontgrendeling en algemene bediening. Op de iPad Air kun je dan weer geen Face ID voor ontgrendeling gebruiken. Ook heeft de iPad Air een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting, terwijl je daar bij de iPad Pro een USB C-dongle voor nodig hebt. Ben je overgestapt op bluetooth-oortjes, dan is dat natuurlijk geen probleem.

Alternatieven

Behalve duurdere of goedkopere iPads zijn er ook iPads en Android-tablets in dezelfde prijsklasse als de iPad Air. Dit zijn wat ons betreft de beste alternatieven:

Apple iPad Pro 10.5 (2017) - €600

De iPad Pro 10.5 is misschien wel de grootste concurrent van de iPad Air. Hij stamt uit 2017, maar is nog steeds te koop. Op het moment van schriijven bij sommige winkels voor €600. Dat is maar een paar tientjes meer dan de iPad Air.

Voordelen ten opzichte van de Air zijn de 4 speakers en het 120 Hz scherm. Aan de andere kant is de iPad Air in de meeste toepassingen (iets) sneller en ontvangt hij naar verwachting langer updates van Apple.

Samsung Galaxy Tab S4 - €570

Ook de Samsung Galaxy Tab S4 is een interessant alternatief. Deze Android-tablet is iets minder snel dan de iPad Air, maar heeft een zeer mooi oled-scherm dat contrastrijker is dan het scherm van de iPad en ondersteuning biedt voor HDR. Dat maakt deze tablet vooral een geduchte concurrent voor het kijken van films via bijvoorbeeld Netflix. Ook heeft de Tab S4 4 luidsprekers, zowel boven als onder het scherm, die beter klinken dan de twee speakers van de iPad Air.

