Eerste indruk|Het succes van de eerste betaalbare iPad (2017) smaakte waarschijnlijk naar meer, want een jaar later komt Apple alweer met zijn opvolger. De nieuwe iPad ziet er exact hetzelfde uit als zijn voorganger, maar biedt meer werksnelheid en is bovenal goedkoper. Ook ondersteunt hij de Apple Pencil aanraakpen, al is het jammer dat je die er apart bij moet kopen.

Nog meer waar voor je geld

De vorige betaalbare iPad was een groot succes, dus het is geen wonder dat Apple met de 2018-versie op dezelfde voet verder gaat. De iPad 2018 is net zo'n degelijke tablet als zijn voorganger, met 2 verbeterpunten:

De iPad is €50 goedkoper.

Extra werksnelheid.

Voor €350 vind je geen (Android-)tablet met betere prestaties. Aan al die extra snelheid merk je bij normaal gebruik nu nog niet zo veel, maar wel over 3-4 jaar, als hij nog steeds ruim snel genoeg is voor het dagelijks gebruik.

Al met al heeft de nieuwe iPad een nog betere prijs-kwaliteitverhouding dan de vorige betaalbare iPad. Voor wie ook graag digitaal tekent of schrijft, maar geen €700 over heeft voor een iPad Pro 10.5, is de nieuwe betaalbare iPad ook interessant. Het is wel jammer dat je dan zelf nog €100 bij de prijs moet optellen voor de Apple Pencil.

Zoek de verschillen

Visueel is de nieuwe Apple iPad (2018) niet te onderscheiden van zijn voorganger:

Qua afmetingen, gewicht en dikte is hij precies hetzelfde.

Ook het uiterlijk van de knoppen, randen, camera en speakers zijn identiek.

Het ontwerp dateert alweer uit 2013, toen de eerste iPad Air op de markt kwam, en zal misschien niet bij iedereen in de smaak vallen. Voor een tablet uit 2018 is de nieuwe iPad daarmee namelijk relatief dik en aan de zware kant (469 gram). Toch is hij licht genoeg om comfortabel mee te nemen en met 1 hand te gebruiken. Daarnaast is het hergebruik van een ouder ontwerp ook wel tekenend voor de tabletmarkt in het algemeen, waarin we de laatste jaren weinig spannende innovaties zijn tegengekomen.

Geen gelamineerd scherm

Een van de minpunten van de vorige betaalbare iPad was het niet-gelamineerde scherm. Apple heeft bij de 2018-versie opnieuw gekozen voor zo'n scherm, waarbij relatief veel lucht zit tussen het aanraakgedeelte van het scherm en het beeld zelf. Dat maakt het scherm iets gevoeliger voor lichtreflecties en de tablet zelf wat dikker.

De iPad Air 2 uit 2014 heeft wel zo'n display, evenals de iPad Pro 10.5 en 12.9.

Ook ververst het scherm van de nieuwe iPad 2 keer minder snel, waardoor de beelden iets minder soepel in elkaar overgaan.

Goed genoeg voor een tablet in deze prijsklasse

Op deze minpuntjes na is de schermkwaliteit van de nieuwe iPad zeer goed voor een tablet in deze prijsklasse. De conclusie 'goed is goed genoeg' bij de vorige iPad geldt dan ook nog steeds. Het beeld is met een pixeldichtheid van 264 pixels per inch behoorlijk scherp en de kleurweergave en kijkhoeken zijn erg goed. Dankzij de hoge maximum helderheid is de tablet daarnaast redelijk bruikbaar in fel verlichte ruimtes.

Nog sneller

De vorige iPad was voor de meeste gebruikers snel genoeg, maar Apple doet er met de nieuwe iPad een schepje bovenop. De 2018-versie beschikt namelijk over de Apple A10 quad core-processor in plaats van de A9 dual core-chip in zijn voorganger. Daarmee is de nieuwe iPad in de praktijk zo'n 20% tot 40% sneller.

Dat is een aanzienlijke verbetering, maar omdat de vorige iPad ook al erg snel was, zal je dat verschil bij licht gebruik niet zo snel merken. Bij intensief gebruik, zoals het spelen van games of het laden van zware websites, komen de hogere kloksnelheid en dubbele aantal processorkernen van de A10 echter wel van pas. Denk hierbij aan kortere laadtijden en minder haperingen.

Ondersteuning voor de Apple Pencil

Een andere verbetering ten opzichte van de vorige iPad is de ondersteuning voor de Apple Pencil aanraakpen, wat voorheen voorbehouden was aan de iPad Pro-modellen. De nieuwe iPad (2018) is de eerste niet-pro iPad die ook sensoren heeft die de aanrakingen van de Apple Pencil herkennen. Dat is een leuke toevoeging voor digitale tekenaars of wie graag aantekeningen of notities maakt, zoals in de iWork-apps van Apple of in de goed beoordeelde Microsoft OneNote-app voor iOS.

Helaas wordt de Apple Pencil, net als bij de iPad Pro's, niet meegeleverd en is hij met €100 erg prijzig, ten opzichte van de €360 voor de iPad zelf. Wel heeft Apple ook de goedkope en minder geavanceerde Logitech Crayon aanraakpen aangekondigd ($50), maar deze is vooralsnog alleen beschikbaar voor in het onderwijs, en niet te koop in de bekende elektronicawinkels.

Vertraging op scherm

De lagere verversingssnelheid van het scherm zorgt bij de aanraakpen wel voor meer vertraging (40 in plaats van 20 milliseconden), waardoor het iets langer duurt voordat wat je tekent ook daadwerkelijk op het scherm verschijnt. Het niet-gelamineerde scherm geeft ons daarnaast net wat minder het gevoel dat je op een canvas tekent. Voor de beste ervaring met de Apple Pencil heb je dus een iPad Pro nodig, maar voor het maken van een aantekening is deze goedkopere iPad is prima bruikbaar.

Accu & camera's

Apple claimt dat de accu de hele dag meegaat. We hebben de accuduur nog niet grondig kunnen testen, maar deze claim lijkt in ieder geval realistisch. Houd onze vergelijker in de gaten voor het testresultaat, inclusief de definitieve accuscore.

De iPad (2018) beschikt over dezelfde 8-megapixel camera aan de achterkant en 1,2-megapixel camera aan de voorkant als zijn voorganger. Echt goede foto's kun je er niet mee schieten, maar voor videobellen is de tablet prima geschikt.

Prijs & beschikbaarheid

De iPad (2018) is beschikbaar in de kleuren goud, grijs en zilver en kost:

€360 32GB

€450 128GB

De versies met 4G en GPS kosten:

€490 (32GB)

€580 (128GB)

Alternatieven

Apple iPad (2017)

De vorige iPad is ook nog steeds goed verkrijgbaar en is sinds het uitkomen van de 2018-versie goedkoper geworden: de 32-GB versie is op het moment van schrijven te koop voor ongeveer €330. Voor dit kleine verschil van €30 is de 2018-versie wat ons betreft een betere koop. Bij een lagere prijs is de iPad (2017) mogelijk wel interessant, helemaal als je niets geeft om de ondersteuning voor de Apple Pencil.

Lenovo Tab 4 10 Plus

Heb je niet per se de voorkeur voor het iOS-systeem van de iPad, dan zijn er in deze prijsklasse ook degelijke Android-tablets te vinden. De Lenovo Tab 4 10 Plus is daar een van. Deze tablet is met €300 voor de 32GB-versie met 3GB werkgeheugen en €330 voor de 64GB-versie met 4GB werkgeheugen iets goedkoper dan de iPad. De kwaliteit van de behuizing en het scherm is prima, maar ten opzichte van de iPads is hij wel iets langzamer in het gebruik. Dat merk je aan minder snelle laadtijden. Een groot voordeel van de Tab 4 10 Plus is zijn lange accuduur van zo'n 13 uur.

