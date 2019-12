Apple iPad (2017): degelijke upgrade voor je oude iPad

Eerste indruk|Apple brengt na 2 jaar eindelijk weer een 'gewone' iPad op de markt. De iPad (2017) is niet de meest innovatieve iPad maar is na 2 generaties van dure iPad Pro-modellen precies wat veel tabletgebruikers zoeken: een degelijke iPad voor een redelijke prijs (€410). Voor gebruikers van oudere iPads is dit model dan ook een prima upgrade.

Conclusie

Erg flitsend is de nieuwe iPad niet, maar dat is ook niet nodig voor wie een tablet zoekt voor op de bank om af en toe even wat op te zoeken. Voor dit soort licht gebruik is de nieuwe iPad van €410 net zo goed geschikt als de iPad Pro 9,7 van €650. Daarmee is de nieuwe iPad wat ons betreft een prima upgrade voor wie een oudere iPad bezit. De tablet zelf is op alle fronten een flinke verbetering, maar ook de langere software ondersteuning van Apple maakt de keuze voor een upgrade aantrekkelijk.

Heb je nu dus een iPad mini, iPad 4 of ouder die steeds trager wordt of op een oude iOS-versie draait? Dan is de nieuwe iPad zeker het overwegen waard. Voor gebruikers van een iPad Air of iPad Air 2 voegt de nieuwe iPad waarschijnlijk (te) weinig toe om een upgrade te rechtvaardigen.

Update: Bekijk de testresultaten van de iPad 2017.

Pluspunten

Snelste 'non-pro' iPad

Kleurrijk scherm met een hoge maximum helderheid

Goede prijs-kwaliteitverhouding

Minpunten

Scherm is gevoelig voor reflecties

Minder handzaam dan de bijna 3 jaar oude iPad Air 2

Geen uitbreidbaar opslaggeheugen

Onveranderd uiterlijk

Apple heeft bij de nieuwe iPad duidelijk gekozen voor dezelfde vormgeving als bij de 2 iPad Air-modellen. Het uiteindelijke design is een combinatie van deze 2 tablets: Wat betreft de aan/uit- en volumeknoppen en de aanwezigheid van een vingerafdrukscanner is hij gelijk aan de Air 2, terwijl de behuizing exact dezelfde afmetingen heeft als de eerste generatie iPad Air, de donkergrijze tablet in de afbeeldingen.

De nieuwe iPad is daarmee merkbaar dikker en zwaarder dan de Air 2. Een klein beetje jammer is dat wel want we vonden juist het formaat van de iPad Air 2 erg prettig, maar de iPad (2017) is met een gewicht van 469 gram nog altijd behoorlijk handzaam te noemen.

Snel is snel genoeg

Voor de meeste toepassingen heb je niet de allersnelste en duurste tablet nodig. Zaken als internetten en Youtube-clips bekijken werken ook soepel op een model dat niet de nieuwste hardware bezit. Dat geldt ook voor de nieuwe iPad. Zijn A9-processor en 2GB aan werkgeheugen zijn niet meer de nieuwste maar zorgen voor ruim voldoende werksnelheid waardoor je in de praktijk nooit hoeft te wachten op een reactie van je tablet. Het basismodel van de iPad heeft 32GB aan opslaggeheugen en ook dat is prima voor de meeste gebruikers, al blijft het bij Apple jammer dat je dit niet kunt uitbreiden met een geheugenkaart.

Mooi & helder scherm

Het principe goed is goed genoeg vinden we ook terug in het 9,7-inch scherm van de tablet. Zo haalt het retina-display van de nieuwe iPad het niet bij het prachtige True Tone-scherm van de iPad Pro 9,7 maar is het net zo scherp en zit het ook met de kleurweergave en kijkhoeken wel goed. Daarnaast is er geen ondersteuning voor de Apple Pencil, maar dat maakt geen verschil voor wie geen behoefte heeft om op het scherm te tekenen.

Het enige opvallende aan het scherm is de behoorlijk hoge maximum helderheid. Dat maakt de tablet ook in een zonnige omgeving nog enigszins bruikbaar, met de nadruk op enigszins, want het scherm is niet gelamineerd en daarmee gevoelig voor lichtreflecties. Zijn voorganger, de iPad Air 2, heeft dat bijvoorbeeld wel.

Prima accuduur

Volgens Apple gaat de iPad 10 uur mee bij continu internetten en video’s kijken via wifi. Op basis van onze eerste indruk lijkt dit in ieder geval een erg zuinige claim.

Inmiddels hebben we de tablet getest. Bekijk alle testresultaten van de iPad 2017.

Speakers

Hoewel de nieuwe iPad geen 4 speakers heeft, zoals bij de iPad Pro-modellen, doen de stereospeakers aan de onderkant van de tablet het toch best aardig voor een tablet. Het geluid klinkt redelijk zuiver, ook op hoge volumes. Alleen de lage tonen ontbreken. Voor het kijken van een film of voor het luisteren naar muziek blijft een goede hoofdtelefoon aan te raden.

Camera’s

De nieuwe iPad heeft dezelfde 8-megapixel camera aan de achterkant en 1,2-megapipxel webcam als de iPad air 2 en dat is wat ons betreft prima. Grote tablets zijn hooguit geschikt om mee te videobellen.

Prijs & beschikbaarheid

De nieuwe iPad is verkrijgbaar in 3 kleuren: goud, grijs en zilver. Het basismodel met 32GB opslag kost €410 en de versie met 128GB opslag kost €510. De varianten met 4G zijn fors duurder: €570 (32GB) en €670 (128GB).

Alternatieven

iPad Air 2

Voor dezelfde prijs als de nieuwe iPad (€410) koop je voorlopig ook nog steeds zijn voorganger, de iPad Air 2. Dat maakt het best verwarrend, helemaal omdat de nieuwe iPad niet op elk vlak beter is. De Air 2 is namelijk aanzienlijk dunner en lichter en heeft een gelamineerd scherm dat minder licht reflecteert en waarvan de glasplaat dunner is.

Toch hebben we een voorkeur voor de nieuwe iPad. Die is over het algemeen iets sneller dankzij de nieuwere A9-processor en heeft een betere accuduur. Het grootste voordeel is echter nog dat hij hoogst waarschijnlijk langer ondersteuning van Apple krijgt. Dat betekent: langer iOS updates. De iPad Air 2 is alweer uit 2014 en we verwachten dat hij hooguit nog een paar jaar updates krijgt.

Asus ZenPad 3S 10 (Z500M)

Voor wie niet gebonden is aan het iOS-besturingssysteem, zijn er in de prijsklasse van de iPad ook enkele premium Android-tablets te vinden. De Asus ZenPad 3S 10 is wat ons betreft een van de meest interessante daarvan. Deze tablet is met een prijs van €380 een paar tientjes goedkoper dan de iPad

De ZenPad 3S heeft een compacter formaat dan de nieuwe iPad en is iets lichter. Qua werksnelheid haalt hij het net niet bij de iPad, maar in de praktijk is hij snel genoeg. Daarnaast heeft hij een mooi en scherp display en een ruime interne opslag van 64GB, dat bovendien is uit te breiden met een geheugenkaart. De accuduur van de Asus-tablet valt wel wat tegen. Ook jammer is de grote hoeveelheid meegeleverde apps (bloatware) waar niemand om heeft gevraagd.

