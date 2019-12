'Kleine' 9,7 inch iPad Pro

9.7 inch iPad Pro: review

Conclusie

De nieuwe iPad Pro is net als de 12,9 inch versie een echte premium tablet die dankzij het 9,7 inch schermformaat waarschijnlijk wel meer tabletgebruikers zal aanspreken. De vraag is alleen of hij door zijn relatief hoge prijs van €689 nog een aantrekkelijke upgrade is voor iPad-eigenaren die iets nieuws willen. De iPad is hiermee namelijk aanmerkelijk duurder dan de meeste andere iPads bij introductie. Ja, het scherm is prachtig en hij is veel sneller dan zijn voorganger, maar de iPad Air 2 is ook nog steeds een prima tablet en kost na recente prijsdalingen maar liefst €250 minder.

We gaan de 9,7 inch iPad op korte termijn ook aan onze tablettest onderwerpen. Houd de site in de gaten voor de resultaten.

Uiterlijk

De nieuwe iPad Pro lijkt in vrijwel elk opzicht op de 12,9 inch versie die Apple eind vorig jaar introduceerde, maar dan in het 9,7 inch jasje van de iPad Air 2. Hij is met 437 gram ongeveer even licht en met 6,1 millimeter zelfs nog iets dunner dan de toch al behoorlijk slanke iPad Air 2. Je kunt hem comfortabel met twee handen vasthouden en ook makkelijk meenemen in een tas. Verder zit er net als bij zijn voorgangers een vingerafdrukscanner op de 9,7 inch iPad Pro, zodat je hem makkelijk kunt ontgrendelen.

Scherm

Het meest opvallende aan de 9,7 inch iPad Pro is het nieuwe 'True Tone'-scherm, iets dat de ook nog erg jonge 12,9 inch iPad Pro niet heeft. Hiermee kan het display met behulp van een aantal sensoren de kleurtemperatuur van het scherm aanpassen aan die van de omgeving, wat volgens Apple leidt tot een betere kijkervaring. Ook maakt het scherm gebruik van de nieuwe mogelijkheid binnen het besturingssysteem (iOS 9.3) om het blauwe licht terug te dringen, wat beter is voor gebruik in het donker. Daarnaast zegt Apple dat het scherm van de nieuwe iPad Pro 40% minder reflecterend is dan dat van de iPad Air 2 en een 25% hogere maximum helderheid heeft.

Al met al is het True Tone-display wat ons betreft het mooiste scherm op een iPad tot nu toe. De kleurweergave en helderheid zijn zeer goed en het automatisch aanpassen van het scherm is een nuttige toevoeging. Ook kun je de iPad zelfs in behoorlijk fel licht nog prima gebruiken.

Snelheid

Wat de andere eigenschappen lijkt de 9,7 inch iPad Pro veel op zijn grote broer. Zo bevat hij, net als de 12,9 inch versie, de krachtige A9X processor, ook al is hij in deze uitvoering iets minder snel. Dat maakt de iPad prima geschikt voor veeleisende taken zoals het bewerken van video's en het spelen van games. Ook de multitasking-mogelijkheden van iOS 9 werken waarschijnlijk net zo soepel als op de 12,9 inch iPad Pro. Mede dankzij de krachtige processor zet Apple ook de kleine iPad Pro in als vervanger van je pc.

In onze review van de 12,9 inch iPad Pro lees je wat we daarvan vinden.

Geluid

De 9,7 inch iPad Pro heeft, net als de 12,9 inch versie, 4 in plaats van de gebruikelijke 2 stereo speakers. Deze speakers werken gedeeltelijk onafhankelijk van elkaar: de geluidsoutput hangt af van hoe je de tablet vasthoudt. Voor een tablet is het geluid prima en bovendien behoorlijk luid. Apple zegt in ieder geval dat het maximum volume 2 keer zo hoog is als bij de iPad Air 2.

Camera's

Apple heeft duidelijk gekozen om de camera's een prominente plek te geven op de iPad Pro, niet alleen qua functionaliteit en megapixels, maar ook fysiek. De camera aan de achterkant lijkt namelijk iets uit te steken, net als bij de iPhone 6 en 6S. Of de iPad daarmee ook net zoveel wiebelt als je hem plat neerlegt, kunnen we pas zeggen als we hem in handen hebben gehad.

De 9,7 inch iPad Pro heeft een 5 megapixel webcam aan de voorkant die je kunt gebruiken voor Facetime en een 12 megapixel camera aan de achterkant. Dat zijn 4 megapixels meer dan bij de grote iPad Pro en de iPad Air 2. Verder kun je er opnames in 4k mee maken, evenals panorama's en Live Photo's.

De vraag is of een 9,7 inch tablet erg geschikt is om foto's mee te maken, maar aan de kwaliteit van de camera's zal het in ieder geval niet liggen. Er valt weinig aan te merken op de plaatjes die je ermee kunt schieten: ze zijn scherp en de belichting is goed, ook bij weinig licht. De camera aan de voorkant is prima geschikt om mee te Facetimen, mede vanwege de zogenaamde 'Retina Flash'-functionaliteit, waarmee je simpel gezegd het scherm kunt gebruiken als flitser.

Je kunt bij ons ook geteste tablets met elkaar vergelijken. Of je kunt meteen bekijken welke tablets het beste uit de test zijn gekomen.

Accessoires

Bij de aankondiging van de 12,9 inch iPad Pro introduceerde Apple tegelijkertijd een toetsenbord, de Smart Keyboard. Dit toetsenbord is nu ook in kleinere vorm te krijgen voor de 9,7 inch versie van de iPad Pro. Daarnaast is de Apple Pencil te gebruiken op het scherm van de kleinere iPad Pro.

Lees meer over dit toetsenbord en de Apple Pencil in onze review van de 12,9 inch iPad Pro.

Vier kleuren

De iPad Pro is in 4 verschillende kleuren verkrijgbaar: zilver, goud, spacegrijs en de nieuwe kleur roségoud.

Prijs en verkrijgbaarheid

De 9,7 inch iPad Pro ligt sinds begin april in de Nederlandse winkels. Je kunt kiezen tussen 6 verschillende uitvoeringen:

32 GB opslag - €689

128 GB opslag - €869

256 GB opslag - €1049

32 GB opslag + 4g - €839

128 GB opslag + 4g - €1019

256 GB opslag + 4g - €1199

Bekijk de testresultaten van eerdere iPads in onze vergelijker.