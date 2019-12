Eerste indruk|De iPhone 6s is weer zo'n dure smartphone die in alles wil uitblinken. Apple zal geen budgettelefoons maken en mengt zich enkel in de strijd om het beste van het beste. De nieuwe Apple iPhone 6s bouwt voort op het succes van zijn voorgangers. Hij heeft een aantal interessante verbeteringen, maar zijn ze genoeg om de competitie bij te blijven?

Conclusie

De iPhone 6s bouwt voort op eerdere telefoons van de Amerikaanse fabrikant Apple. Deze waardige opvolger kan zich wederom gemakkelijk meten met andere topsmartphones. Hoewel het drukgevoelige scherm weinig indruk maakt, profiteer je zeker van de nieuwe camera's en een fikse snelheidswinst. Toch hadden we wat meer innovatie verwacht van Apple. Deze iPhone 6s, kan niet draadloos opladen en heeft onvoldoende batterijduur. Bovendien moet je voor een prettige hoeveelheid opslagruimte minimaal €110 bij de prijs optellen.

Drukgevoelig scherm

De belangrijkste nieuwigheid in deze iPhone is het drukgevoelige scherm. Volgens Apple is het sneller en simpeler, maar dat valt wel mee. Met 3D Touch, zoals Apple het noemt, herkent de telefoon hoe hard je drukt op het scherm. Dat heeft op dit moment nog maar 2 functies:

druk hard op een app-icoon voor snelkoppelingen of druk hard om een voorvertoning te zien van een website, adres of e-mailbericht

Het scherm hard indrukken is nooit de enige manier om iets te doen. Je kunt er ook voor kiezen deze functie niet te gebruiken.

Als je wel druk uitoefent op het display, krijg je subtiele trillingen zodat je ook voelt wat je aan het doen bent. Het is fijn dat deze trillingen een stuk minder krachtig zijn dan het trillen van de telefoon tijdens een inkomende telefoonoproep. Toch zijn deze trillingen zo subtiel, dat je waarschijnlijk niet eens doorhebt dat het gaat om een nieuwe functie. Door het iets grotere ingebouwde element om trillingen te veroorzaken, moest de accu iets kleiner gemaakt worden en dat heeft een negatief gevolg voor de accuduur.

Camera

Een andere noviteit is de camera: Apple heeft gekozen voor méér megapixels, maar de uiteindelijke foto's zijn kwalitatief niet per se beter dan bij de twee voorgaande iPhones. Wel is een kiekje nu nóg sneller vastgelegd, of je er nu één maakt of een hele serie achterelkaar. Ook de bediening vinden we erg gemakkelijk. Apple-smartphones hebben nog steeds een van de beste smartphonecamera's die je nu kunt kopen. Concurrenten met een prima camera zijn:

Samsung Galaxy S-serie

LG G-serie

Sony Xperia Z-serie

Video opties

Ook tijdens het maken van video's zijn we onder de indruk, net als voorgaande jaren. Nieuw is dat deze mobiele telefoon slowmotion-video's maakt in hoge definitie (full-hd) en gewone video's in 4K ultrahoge definitie.

Foto's gemaakt door dit toestel zijn naar keuze een soort mini-video. Bij elke afbeelding worden de korte momenten voor en na de fotoafdruk bewaard. Het is onhandig dat je ze vooralsnog alleen kunt bekijken op Apple-apparaten. Op andere telefoons en computers zie je alleen de foto zelf. In totaal is de ingenomen opslagruimte van zo'n foto met beweging ongeveer 3 keer die van een bewegingsloze foto.

Verder is er goed nieuws voor liefhebbers van selfies of videobellen. Daarbij profiteer je van de nieuwe hoge resolutiecamera aan de voorzijde. Er zijn meer dan 4x zoveel beeldpunten en dat maakt het geheel een stuk gedetailleerder. Ook de kleuren zijn natuurlijk: de tinten zijn net zoals in het echt.

Sneller

Om alles soepel te laten verlopen, is de snelheid ver opgeschroefd. De belangrijkste winst is het verdubbelde werkgeheugen. Dat merk je het beste bij multitasking, want als je meerdere apps en websites tegelijk open hebt staan, dan gaat dat harstikke goed. Bij oudere iPhones kwam het regelmatig voor dat een website of app opnieuw moest laden als je deze weer opende.

Nog zo'n verbetering merken we bij het ontgrendelen met de vingerafdrukscanner. Als we de thuisknop indrukken om het scherm op te lichten, schieten we gelijk door naar het startscherm met een app-overzicht. Die snelheid is wel even wennen: als je regelmatig je toegangsscherm controleert op inkomende berichten, dan moet je daarvoor nu de sluimerknop gebruiken.

Waterdicht?

Vroege waaghalzen met de eerste iPhone 6s modellen ontdekten dat het model het onderdompelen in water overleefde. Bij het openmaken van de iPhone 6s bij onze test zagen we inderdaad een verzegeling die op waterdichtheid duidt.

Echte waterdichtheid is moeilijk voor langere tijd te garanderen, maar enigszins waterdichte modellen gaan minder snel defect bij ongelukken met water, dat is positief. Apple zwijgt en laat de consument maar raden. Het belang voor Apple zit hem mogelijk in het nieuwe jaarlijkse iPhone-omruilprogramma dat in sommige wereldregio’s geldt.

Draadloos opladen niet mogelijk

Nog zo'n tegenvaller is het ontbreken van draadloos opladen in het repertoire van de iPhone. Dat is jammer, want zelfs IKEA heeft deze techniek omarmt. Eenmaal aangesloten op een oplaadkabel, duurt het volledig opladen van de iPhone 6s 2,5 uur.

Onvoldoende batterijduur

Vervelender is de onvoldoende batterijduur. De Apple iPhone 6s behoort tot een van de slechtere telefoons op gebied van batterijduur. Het is dan ook frappant dat de batterijcapaciteit lager is dan in de vorige smartphone uit Apple's stal. De fabrikant had nu meer ruimte nodig voor andere onderdelen en zet vooral in op energiezuinige elektronica en slimme software-trucs zoals de energiebesparende modus. Helaas zijn die inspanningen in de praktijk niet genoeg.

Onvoldoende opslagcapaciteit

Tot slot zijn we ontstemd dat de goedkoopste iPhone 6s minder dan 15 gigabyte aan vrije opslagruimte heeft. Voor een telefoon van dit kaliber is dat veel te weinig. Zo is een video-opname van 3 minuten al 1 gigabyte groot. Ook een navigatie-app met offline kaarten vreet ruimte: TomTom gebruikt al 2 gigabyte. Je kunt het beste kiezen voor 64 of 128 gigabyte opslagruimte, maar de prijs daarvoor is fors: €110 tot €220.

Wil je nog méér over deze telefoon weten? Bekijk dan de testresultaten!

Wat is de Apple iPhone 6s?

Ook dit jaar mag hij niet ontbreken: een nieuwe iPhone van Apple. De Amerikaanse fabrikant introduceert ieder jaar een nieuwe telefoon. Het ene jaar komen ze met een totaal nieuw ontwerp, het andere jaar een licht aangepaste versie van voorgaand jaar. Nu doet het zogenaamde 's'-model van de iPhone 6 zijn intrede. Van buiten lijkt hij op zijn voorganger, maar van binnen zijn er wel degelijk dingen gewijzigd door de smartphonemaker.

Net als altijd is de iPhone 6s niet uitgerust met Android of Windows, maar met iOS. Het is simpele en overzichtelijke software die exclusief gebruikt wordt op Apple-telefoons en -tablets. De telefoonmaker houdt stevig grip op de gebruikservaring. Daardoor zijn er weinig mogelijkheden om dingen aan te passen. Opvallend is de goede ondersteuning van fysiek beperkte mensen.

Dit zijn de specificaties van de Apple iPhone 6s:

Besturingssysteem: Apple iOS 9

Apple iOS 9 Beeldscherm: 4,7 inch (12 cm)

4,7 inch (12 cm) Resolutie: 1334 x 750 pixels

1334 x 750 pixels Pixeldichtheid: 326 ppi (goed scherp)

326 ppi (goed scherp) Gewicht: 143 gram (licht)

143 gram (licht) Afmetingen: 138 x 67 x 7 mm

138 x 67 x 7 mm Processor: A9-chip

A9-chip Werkgeheugen: 2 GB

2 GB Opslagcapaciteit: 16 GB, ook verkrijgbaar in 64 en 128 GB

16 GB, ook verkrijgbaar in 64 en 128 GB Verbinding: wifi/3G/4G

wifi/3G/4G Camera achterkant: 12 megapixel

12 megapixel Camera voorkant: 5 megapixel

5 megapixel Verkrijgbaar vanaf: oktober 2015

Lees ook onze eerste indruk van Apple iOS 9.

Of vergelijk smartphones en bekijk de testresultaten.