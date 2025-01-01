Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad Pro 10.5 (2017) 64GB + 4G heeft een schermgrootte van 10,5 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 10.3.2. Dankzij een dikte van 7,5 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 10,5 inch tablet is hij best licht (481 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1668 x 2224. Het aantal pixels per inch is 263: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 54,5GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.