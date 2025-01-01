Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een schermgrootte van 9,9 inch en is getest met het besturingssysteem Android 7.1.1. Hij is 8,7 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 9,9 inch tablet is hij best licht (505 gram). De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 151 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. De tablet heeft 32GB aan opslaggeheugen. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.