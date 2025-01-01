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AppleiPad Pro 12.9 (2017) 64GB

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een schermgrootte van 9,9 inch en is getest met het besturingssysteem Android 7.1.1. Hij is 8,7 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 9,9 inch tablet is hij best licht (505 gram). De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 151 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. De tablet heeft 32GB aan opslaggeheugen. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,9 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2732 x 2048 pixels
Afmetingen
221 x 306 mm
Gewicht
680 gram
Barcode (EAN)
0190198467317