Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Tab 4 10 (TB-X304F - 16GB) heeft een schermgrootte van 9,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 7.1.1. Dankzij een dikte van 8,7 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 9,9 inch tablet is hij best licht (505 gram). De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 151 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 6,6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.