Eerste indruk|Na 2 jaar komt Samsung met een update van de populaire Galaxy Tab A. Zo goedkoop als zijn voorganger is de Tab A 10.5 niet, maar hij is vrijwel in elk opzicht een betere tablet. De nieuwe Tab A is wat ons betreft het beste Android-alternatief voor de betaalbare iPad (2018).

Conclusie: duurder maar sneller dan voorganger

De Samsung Galaxy Tab A 10.5 is €70 duurder dan zijn voorganger, de Tab A 10.1. Vooral de werksnelheid en de accuduur zijn aardig opgeschroefd.

Daarnaast beschikt de Tab A 10.5 over meer technische snufjes, al heeft hij geen ondersteuning voor de S Pen aanraakpen van Samsung. Liefhebbers van aanraakpenbediening zijn aangewezen op de veel duurdere Tab S4 van bijna €700, of de iets minder dure Tab S3 uit 2017, van ongeveer €450.

Ben je geen S Pen-gebruiker, dan is de Tab A 10.5 zeker het overwegen waard. Het is wat ons betreft de beste Android-tegenhanger van de betaalbare iPad (2018). Fervente iOS-gebruikers zal hij misschien niet overhalen, maar voor anderen is de keuze best interessant. Kies je voor het breedbeeldscherm en de langere accuduur van de Tab A 10.5, evenals de uitgebreide opties om de tablet te delen? Of ga je voor de betere werksnelheid en langere update-ondersteuning die de iPad wat toekomstbestendiger maken?

Minder goedkoop uiterlijk

Bij de vorige Tab A (2016) kon je uit de dunne plastic behuizing en ruw afgewerkte randen duidelijk aflezen dat het geen luxe tablet was. Samsung heeft bij de nieuwe Tab A merkbaar minder bespaard op het uiterlijk: de afwerking van de randen en de knoppen is beter en ook de matte achterkant ziet er een stuk netter uit, ook al is die nog steeds van kunststof gemaakt.

Het materiaal voelt daarnaast wat steviger aan en geeft je wat meer grip, maar is helaas wel erg gevoelig voor vingerafdrukken. Het gewicht van de nieuwe Tab A is ongeveer gelijk aan dat van de oude (529 gram), terwijl hij iets groter is.

Beeldscherm en resolutie

Je kunt het al afleiden uit de naam maar het beeldscherm van de Galaxy Tab A 10.5 is net iets groter dan dat van de Galaxy Tab A 10.1 (2016). Het verschil van 0.4 inch is zo klein dat je het alleen ziet als je ze naast elkaar legt. Het betekent ook dat het beeld van de Tab A 10.5 ietsje minder scherp is, omdat beide tablets dezelfde resolutie van 1920 bij 1200 pixels hebben. De resulterende pixeldichtheid van 216 is echter scherp genoeg om bijvoorbeeld comfortabel de letters van een e-book mee te lezen of een film in full HD op te kijken.

Dezelfde breedbeeldverhouding

De Tab A 10.5 heeft ook dezelfde breedbeeldverhouding (16:10) als zijn voorganger. Dat is best een groot verschil met bijvoorbeeld de Samsung Tab S2 en S3, en ook met de iPad. Die tablets hebben een meer vierkante beeldverhouding van 4:3, wat vooral prettiger is om websites mee te bekijken. Ook is een tablet met een 4:3-verhouding wat minder zwaar als je hem in portretmodus vasthoudt. Voor het afspelen van video’s is juist de bredere 16:10-verhouding in het voordeel, omdat je dan minder zwarte balken onder en boven het scherm ziet.

Meer extra's

Samsung heeft de Tab A 10.5 uitgerust met aardig wat technische snufjes voor een tablet in deze prijsklasse, en ook ten opzichte van zijn voorganger Zo heeft hij:

4 speakers , 2 onder en 2 boven het scherm. Vooral de hoge tonen klinken redelijk.

, 2 onder en 2 boven het scherm. Vooral de hoge tonen klinken redelijk. Gezichtsherkenning voor het ontgrendelen van de tablet.

voor het ontgrendelen van de tablet. Een snellader die bij ons na een half uur opladen ongeveer 3 uur aan gebruikstijd oplevert.

die bij ons na een half uur opladen ongeveer 3 uur aan gebruikstijd oplevert. Een USB C -aansluiting, ten opzichte van de verouderde microUSB-verbinding op de Tab A 10.1 (2016).

-aansluiting, ten opzichte van de verouderde microUSB-verbinding op de Tab A 10.1 (2016). Bixby Vision, waarmee je met de camera onder andere objecten en tekst kunt scannen om ze te voorzien van een beschrijving of vertaling. Dat is misschien een leuk foefje maar waarschijnlijk geen extra die je dagelijks nodig hebt.

Wat ontbreekt er nog?

Enkele technische snufjes, die wel in andere Samsung-tablets en smartphones zitten, heeft het merk bij de Tab A 10.5 juist achterwege gelaten, maar het hangt van je gebruikswensen af of ze je echt gaat missen:

Ondersteuning voor de S Pen aanraakpen van Samsung.

aanraakpen van Samsung. Ondersteuning voor Samsung DeX , waarmee je een Samsungtoestel omtovert tot een computer, in combinatie met een externe monitor en een dock.

, waarmee je een Samsungtoestel omtovert tot een computer, in combinatie met een externe monitor en een dock. Een vingerafdruk - en irisscanner voor ontgrendeling.

- en voor ontgrendeling. Een OLED -scherm zoals bij de duurdere Samsung Tab S3 en S4, maar het IPS-LCD -scherm van de Tab A 10.5 is van dusdanig mooie kwaliteit, dat het geen groot gemis is. Vooral de kleurweergave en de maximum helderheid zijn beter dan bij veel andere tablets met lcd-scherm.

Snelheid en accuduur

De Galaxy Tab A 10.5 heeft een batterij met dezelfde capaciteit als zijn voorganger (7300 mAh), maar uit een voorlopige test blijkt dat de tablet een stuk langer meegaat op 1 acculading. Bij non-stop video's afspelen houdt de Tab A 10.5 het zo'n 12 uur vol en bij non-stop internetten zelfs 14 uur. Dat is behoorlijk lang voor een tablet. Ter vergelijking, de Tab A 10.1 (2016) komt in onze test gemiddeld onder de 10 uur uit. Dankzij het lange uithoudingsvermogen en het snellaadsysteem hoef je de tablet dus nooit lang aan het netstroom te hangen.

Iets sneller

De vorige Galaxy Tab A 10.1 had als grote voordeel dat hij veel sneller was dan alle andere tablets in zijn prijsklasse. De nieuwe Tab A biedt op dit vlak geen enorme verbetering, maar is in de prakijk gemiddeld zo'n 10 tot 20% sneller, als we onze eerste snelheidstests mogen geloven. Daarmee is hij voor de meeste gebruikers snel genoeg. De bediening is vlot, websites laden snel en je kunt hem prima gebruiken voor de meeste Androidspelletjes. Alleen een relatief zware game zoals Fortnite voor Android zal je hooguit op lage instellingen soepel kunnen spelen.

Verder komt de tablet standaard met 32 GB opslag (waarvan 20 GB beschikbaar), waar je in het begin waarschijnlijk wel mee uit de voeten kunt. Heb je desondanks meer ruimte nodig? Dan kun je de opslagruimte met een sd-kaart tot 400 GB uitbreiden.

Ook voor kids

We kijken bij deze tablet misschien wat meer dan gebruikelijk naar de mogelijkheid om spelletjes te draaien, aangezien Samsung hem vrij prominent aanprijst als tablet voor ouders en voor kinderen. Net als bij de vorige Tab A uit 2016 staat dan ook de Samsung Kids Mode app standaard voorgeïnstalleerd, waarmee je als ouder een veilige omgeving voor je kind kunt opzetten. Daarnaast kun je meerdere gebruikersaccounts op de tablet instellen, wat bijvoorbeeld niet kan met de iPad.

Updates tot en met 2020

De Samsung Galaxy Tab A 10.5 draait momenteel op Android 8.1 en nog niet op Android 9.0, dat sinds deze augustus beschikbaar is. Samsung geeft echter aan dat de tablet tenminste tot augustus 2020 software ondersteuning krijgt. Het is nog geen 5 jaar die Apple biedt, maar het is al een verbetering dat Samsung in ieder geval communiceert over de ondersteuningsperiode.

Testresultaat

Op dit moment zijn we de Tab A 10.5 uitgebreid aan het testen. We verwachten het resultaat uiterlijk over een week te kunnen publiceren. Houd de vergelijker in de gaten voor updates.

