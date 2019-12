Conclusie

De Samsung Galaxy Tab S3 is wat ons betreft de beste Android-tablet van dit moment, maar is tegelijkertijd met €680 verreweg de duurste. De meerwaarde boven een goede Android-tablet van €400 of minder is vooral zijn premium uiterlijk, de zeer hoge werksnelheid en de meegeleverde S Pen. Voor liefhebbers van digitaal tekenen is de Tab S3 dan ook een echte aanrader, maar voor andere gebruikers is de hogere prijs minder makkelijk te rechtvaardigen.

De Galaxy Tab S3 zit in dezelfde prijsklasse als de iPad Pro 9.7 van Apple. Kwalitatief is er weinig verschil tussen deze 2 tablets en de keuze is er dan vooral een tussen Android en iOS. Wel verkiezen we het amoled-scherm van Samsung voor digitaal tekenen boven het lcd-scherm van de iPad.

Update: Bekijk de testresultaten van de Galaxy Tab S3.

Pluspunten

Dun en compact formaat

Mooi amoled-scherm

Zeer goede werksnelheid

Meegeleverde S Pen

Minpunten

Behuizing en scherm zijn erg gevoelig voor vingerafdrukken

Geen plek om de S Pen in de tablet op te bergen

Matig updatebeleid van Samsung

Behuizing

De Galaxy Tab S3 heeft net als de S8-smartphone een glazen achterkant, die de tablet samen met de bollend afgewerkte randen een premium uitstraling geven. Qua formaat wijkt de Tab S3 niet veel af van zijn voorganger, de Tab S2 (v2). Hij is met een gewicht van 427 gram iets zwaarder maar aan de andere kant wel weer wat dunner. Al met al merk je het verschil nauwelijks. Het is net als de Tab S2 gewoon een zeer handzame tablet. We begrijpen best dat Samsung er deze keer voor heeft gekozen om geen kleinere 8-inch tablet uit te brengen, aangezien je dit model al prima voor onderweg kunt gebruiken.

Opvallend is wel dat je bij tablets nog geen trend ziet waarbij de schermranden langzaam steeds kleiner worden, zoals bij smartphones. Dat vinden we overigens niet erg, je moet ze immers nog wel kunnen vasthouden zonder onbedoeld het scherm aan te raken.

Vingerafdrukken

De mooie glazen behuizing heeft ook een nadeel: zowel de achterkant als de voorkant van de tablet zijn namelijk ontzettend gevoelig voor vingerafdrukken. Het zwarte review-model van ons zag er daardoor al snel een beetje viezig uit. Je zou bijna alleen daarom al geneigd zijn om eerder te kiezen voor de grijze/zilveren versie, waarbij vingerafdrukken vermoedelijk minder zichtbaar zijn. Een goede tablethoes is ook een oplossing.

Aansluitingen

Rechts van het scherm zitten de aan/uit- en de volumeknoppen en aan de andere kant zit een aansluiting voor het optionele toetsenbord van Samsung. Dat toetsenbord is in Nederland overigens nog niet te krijgen en hebben we helaas ook nog niet kunnen proberen. Ook heeft de Tab S3 een vingerafdrukscanner om hem te beveiligen, een usb-c-aansluiting en een hoofdtelefoonaansluiting. In tegenstelling tot de Apple iPads heeft de Tab S3 wel een geheugenkaarthouder, waarmee je de interne opslag van 32GB kunt uitbreiden naar 256GB.

Scherm

Net als zijn voorgangers heeft de Tab S3 een amoled-scherm met een hoge resolutie (2048 bij 1536 beeldpunten). Het display is daarmee erg scherp en heeft daarnaast een prachtige kleurweergave en een behoorlijke hoge maximum helderheid. Je kunt de levendigheid van de kleuren naar wens instellen en kunt ook eenvoudig het blauwe lichtgehalte aanpassen waardoor het scherm in de avond prettiger is voor je ogen. Deze functionaliteit werd eerder door Apple geïntroduceerd in iOS 10.

HDR video

Samsung roemt het scherm daarnaast om de HDR-videomogelijkheid, maar zegt tegelijkertijd zelf al dat dit alleen beschikbaar is bij het streamen van video met de Amazon-app. In de praktijk geldt het bovendien maar voor een kleine selectie video's. Op dit moment heb je er dus niet veel aan, maar we verwachten in de toekomst wel meer HDR-video. HDR (High Dynamic Range) verhoogt de contrastatio’s waarbij je vooral bij donkere scenes een realistischer beeld zou moeten krijgen, al komt het nog lang niet altijd goed uit de verf.

Prestaties

De Tab S3 is zeer snel, dankzij de behoorlijk snelle processor en 4 GB aan werkgeheugen. Zowel bij het bedienen van de tablet als in het laden en draaien van apps is hij snel. Met een prijs van €680 zou je ook geen concessies hoeven te doen aan de werksnelheid. Maar heb je al die snelheid ook nodig? Dat hangt helemaal af van je gebruik. Samsung heeft bijvoorbeeld de Multi Window-mogelijkheid om meerdere vensters tegelijk weer te geven en als je daarbij een paar zware apps naast elkaar zet (zoals in de afbeelding), dan heb je wel baat bij de rekenkracht van de Tab S3. De meeste andere Android-toepassingen draaien echter ook prima op een iets minder snelle tablet.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

S Pen

Samsung levert standaard een nieuwe versie van de S Pen mee met de tablet. Deze aanraakpen ligt prima in de hand en heeft een kleinere aanraakpunt dan zijn voorgangers. Ook is hij drukgevoelig: volgens Samsung heeft de S Pen zelfs 4.096 drukpunten, tegenover 2.048 van de Apple Pencil. We hebben dit verschil tijdens het gebruik niet direct kunnen constateren, maar zijn hoe dan ook zeer te spreken over de S Pen in combinatie met de Tab S3. Vooral het directe contact van de pen met het amoled-display is een voordeel: je hebt meer het gevoel dat je op een canvas werkt dan bij tablets waarbij er nog een flinke glasplaat zit tussen aanraakpen en display.

Een ander voordeel is dat je de pen niet hoeft op te laden, wat bijvoorbeeld wel nodig is bij de Apple Pencil. Wel jammer is dat je hem niet in de tablet kunt opbergen. Zo raak je hem dus snel weer kwijt.

Android

Hoewel de tablet zelf nieuw is, draait hij op Android 7.0, in plaats van 7.1. Met de veiligheid van de tablet zit het echter voorlopig wel goed: op het moment van schrijven zijn de nieuwste veiligheidsupdates geïnstalleerd (patchniveau april 2017). Dat zien we niet vaak bij Android-tablets.

De vraag die je inmiddels bij elke Android-tablet kunt stellen: hoe lang krijgt hij updates? Helaas is dat vaak niet duidelijk van te voren. Zo ook bij de Tab S3, maar als het verleden enige indicatie is, dan hoeven we er niet te veel van te verwachten. Samsung is notorisch laat met het uitbrengen van updates, en laat ze bij sommige modellen helemaal achterwege. De vorige toptablet van het merk, de Galaxy Tab S2 v2, is ongeveer een jaar oud en draait nog altijd op Android 6.0. Pas deze maand is de uitrol naar Android 7.0 begonnen. Dat is dus ook bij de Tab S3 een punt om rekening mee te houden.

TouchWiz

Zoals we gewend zijn van Samsung is Android op de tablet aangevuld met de TouchWiz-software. Het uiterlijk en de bediening van de tablet is daarmee net wat anders dan bij andere Android-apparaten, hoewel Samsung zich met deze uitvoering aardig heeft ingehouden. Qua prestaties en gebruiksgemak is de software van Samsung inmiddels vrijwel net zo goed als Android zelf. Het is dus vooral een kwestie van smaak.

Wel heeft Samsung zoals gewoonlijk een aantal apps voorgeïnstalleerd, deels als alternatief voor de standaardapps van Google. Vaak zijn we niet zo blij met deze zogenaamde ‘bloe’, maar op de Samsung-apps voor e-mail, internet, agenda, notities is weinig aan te merken. Ook de meegeleverde Office-apps van Microsoft zijn prima voor wie dat nodig heeft, evenals een ‘Veilige map’ waarin je gegevens versleuteld kunt bewaren. Samsung heeft alle apps daarnaast handig in mappen gestopt en heeft voor de meeste toepassingen gewoon 1 app beschikbaar, dat houdt de boel overzichtelijk.

Accu

Samsung claimt dat de accu van de Tab S3 12 uur meegaat bij video’s afspelen en dat lijkt een realistisch getal. Net als bij de meeste andere tablets gaat de accu gemiddeld wel sneller leeg bij internetten via de standaard webbrowser. Dat kost net wat meer stroom. Al met al is de accuduur niet uitzonderlijk maar gewoon goed te noemen. Uit onze eerste tests blijkt dat de Tab S3 het gemiddeld net iets minder lang uithoudt op 1 acculading dan de iPad Pro 9.7 van Apple. Wel fijn is dat hij dankzij de ingebouwde snellaadtechnologie weer bijzonder snel is opgeladen. Na een uur laden is de accu grotendeels weer vol.

Geluid

Aan de randen onder en boven het scherm van de Tab zitten 4 speakers die zijn afgestemd door het audiomerk AKG. Deze doen hun werk een stuk beter dan de 2 speakers van de Tab S2: het maximum volume is hoger en het geluid blijft meestal zuiver. Daarnaast werken de speakers deels onafhankelijk van elkaar, net als bij de iPad Pro. Het geluid hangt daarbij af van hoe je de tablet vasthoudt. Al met al is het geluid voor een tablet behoorlijk goed, maar haalt de kwaliteit het nog altijd niet bij een goede speaker of hoofdtelefoon.

Camera

De 13-megapixel camera aan de achterkant en 5-megapixel aan de voorkant leveren geen noemenswaardige beelden op. De bediening van de camera’s is wel verbeterd ten opzichte van de Tab S2 en is vooral wat sneller. De Tab S3 is wat ons betreft alleen geschikt om mee te videobellen. Voor foto’s maken is een goede smartphone-camera, zoals die van de Galaxy S8, veel beter geschikt.

Verkrijgbaarheid

De Samsung Galaxy Tab S3 is verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart en zilver. Het basismodel heeft 32GB en kost €680. De versie met 4G heeft een prijskaartje van €770.

Bekijk ook: