Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 10,5 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 10.3.2. Hij is 7,5 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,5 inch tablet is hij best licht (481 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1668 x 2224. Het aantal pixels per inch is 263: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet heeft 256GB aan opslaggeheugen. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.