Test kindertablets 2018

Test|Wat zijn de beste tablets voor je kind? We zochten het uit door 4 speciale kindertablets + 3 reguliere tablets met kindomgeving specifiek te testen op aspecten die belangrijk zijn voor kinderen en ouders. Ook namen we ze mee in onze reguliere tablet-test. Wel is er 1 tablet met het hoogste Testoordeel.